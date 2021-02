Il fornitore di multi-cloud gestito Performive ha selezionato il servizio DDoS Mitigation di GTT per migliorare la sicurezza di rete

Performive, fornitore di multi-cloud gestito per il mid-market, ha scelto il servizio DDoS Mitigation di GTT per migliorare la sicurezza della sua rete nella protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

GTT attualmente fornisce a Performive servizi di transito IP con velocità comprese tra 10 e 100 Gbps, per connettere strutture cloud e data center in 16 città in Nord America e Europa.

Il servizio di mitigazione degli attacchi DDoS di GTT è proattivo e sempre attivo, e sfrutta la tecnologia della piattaforma DDoS di nuova generazione di Corero Network Security combinata con la rete Internet Tier 1 globale di GTT: il servizio opera in tempo reale nel cuore della rete per rilevare e filtrare le minacce complesse e il traffico dannoso e reindirizzarlo in automatico ai centri regionali dove viene ripulito. Allo stesso tempo il traffico legittimo può passare senza interruzioni, con il risultato di prestazioni di rete ottimizzate a bassa latenza.

In qualità di provider globale Tier 1 di servizi Internet, GTT rafforza le sue capacità di mitigazione degli attacchi DDoS con tecniche di threat intelligence che monitorano continuamente l’intera rete Internet per rilevare le più aggiornate tattiche DDoS e gli attacchi più sofisticati, garantendo così una protezione completa su tutto il perimetro della rete.

Le stime del settore indicano che gli attacchi DDoS di dimensioni comprese tra 10 e 100 Gbps sono aumentati del 50% nel 2020. Il costo medio di un attacco DDoS è di circa 218.000 dollari, che nei soli Stati Uniti significa 10 miliardi di dollari all’anno.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ryan DiRocco, Chief Technology Officer di Performive: «La capacità della soluzione DDoS Mitigation di GTT di rilevare e rimuovere immediatamente il traffico dannoso garantisce la protezione dei nostri dati vitali e la continuità delle nostre operazioni cloud, che dipendono fortemente dall’integrità della rete. Le più aggiornate tecniche di mitigazione degli attacchi DDoS di GTT, combinate con la sua esperienza operativa Internet Tier 1, ci danno la certezza che la nostra rete è protetta da malintenzionati e soddisfa i più elevati standard del settore».

Per Rich Modica, Senior Vice President for Carrier Services di GTT: «Siamo lieti di estendere la nostra consolidate partnership con Performive aggiungendo il servizio di mitigazione degli attacchi DDoS di GTT. Fornire ai nostri clienti la protezione di rete più completa è la nostra priorità poiché comprendiamo l’impatto che anche la più piccola violazione della sicurezza può avere sulla loro attività».