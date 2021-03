TeamSystem annuncia l’acquisizione della maggioranza di Modefinance, con opzione a salire fino al 100% entro il 2025

TeamSystem annuncia l’acquisizione della maggioranza di Modefinance, azienda triestina considerata la prima agenzia di rating Fintech in Europa, grazie all’utilizzo di innovative metodologie proprietarie per la valutazione del rischio di credito di imprese e banche

Nello specifico, TeamSystem si è mossa con una partecipazione iniziale del 59%, con opzione a salire fino al 100% entro il 2025 portando, così, a casa la sesta operazione di acquisizione da inizio anno.

Chi è e che cosa fa Modefinance

Modefinance – grazie alla registrazione quale Agenzia di Rating secondo regolamento ESMA – si è imposta sul mercato grazie all’utilizzo di innovative metodologie proprietarie che integrano Big Data e AI per la valutazione del rischio di credito di imprese e banche.

I principali software creati dall’azienda sono Tigran, soluzione che integra le funzionalità e i servizi di un’agenzia di rating in una piattaforma web modulare per l’automatizzazione del processo di valutazione del rischio di controparte e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, ed S-Peek, applicazione web e mobile che permette di consultare in maniera semplice ed economica il credit score, il fido commerciale e le principali informazioni finanziarie relative a più di 25 milioni di aziende in tutt’Europa.

Le soluzioni sono integrate all’interno di TeamSystem Check Up Impresa, piattaforma in Cloud dedicata a professionisti e aziende, che permette di monitorare costantemente lo stato di salute del business e prevenire situazioni di crisi.

Gestione trasparente e affidabile del rischio del credito

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Leproux, CEO di TeamSystem: «Questa operazione è un tassello fondamentale all’interno della nostra più ampia strategia di crescita volta ad acquisire know-how e competenze innovative in settori specifici. L’ingresso in Modefinance si inserisce in questo percorso e ci permetterà di ampliare la nostra offerta nel settore fintech per supportare i nostri clienti nella gestione trasparente e affidabile del rischio del credito».

Per Valentino Pediroda e Mattia Ciprian, fondatori di Modefinances: «Riteniamo che l’unione tra metodi di valutazione avanzati, automatizzazione del processo e servizi gestionali aziendali – di cui TeamSystem è leader in Italia – sia il passaggio fondamentale per Modefinance quale azienda di riferimento in Italia, ma non solo, in tutto il mondo dell’analisi e dei processi di valutazione del rischio di credito».