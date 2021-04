Come modernizzare le applicazioni IBM-i per far sì che acquisiscano il front-end e le funzionalità indispensabili per ottimizzare la produttività degli utenti di oggi davanti alle crescenti sfide del mercato? La soluzione arriva da Webgate400, che sarà protagonista di un webinar gratuito in programma per martedì 27 aprile alle 10.30 (iscriviti qui).

Tante aziende italiane, negli anni, hanno investito nell’affidabilità della piattaforma IBM-i e per farle essere sempre al passo è stato studiato Webgate400, con il quale si annulla il gap tra le tradizionali interfacce 5250 e la responsività caratteristica dell’universo web. Le imprese possono così far fare un salto di qualità alle soluzioni e agli investimenti in questa piattaforma riconosciuta trasversalmente come una garanzia.

Webgate400 offre:

conversione automatica delle interfacce RPG, senza alcuna necessità di investire sul codice

perfezionamento in pochi click del layout per creare la videata perfetta

integrazione delle funzionalità innovative degli strumenti mobile per una user experience rivoluzionata sempre e ovunque

arricchimento delle applicazioni gestionali lavorando sul front-end e portando componenti innovative per cogliere le opportunità offerte dal web

fruibilità delle applicazioni da transazionale a navigabile per navigare tra i vari programmi senza dovere inserire nuovamente i parametri o utilizzare il menù

Partecipando al webinar del 27 aprile organizzato da Sirio informatica e sistemi SpA sarà possibile toccare con mano tutte le potenzialità di Webgate400, per una modernizzazione di IBM-i facile e immediata.

La partecipazione al webinar è gratuita: l’utente registrato e correttamente iscritto riceverà via mail, qualche minuto prima dell’inizio dell’evento, il link per partecipare all’evento online tramite il proprio computer.

Per registrarti clicca qui.