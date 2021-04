Amazon Web Services collaborerà con Walt Disney Company per il lancio globale di Disney+, uno dei più grandi servizi di streaming al mondo. AWS fornisce a Walt Disney Company infrastrutture cloud pubbliche per sostenere l’esplosiva crescita di Disney+, che ha rapidamente superato i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi dal lancio nel novembre 2019. Sfruttando l’infrastruttura fault-tolerant e altamente performante di AWS, Walt Disney Company è stata in grado di espandere rapidamente Disney+ in 59 Paesi tra Nord America, Europa, Asia e America Latina.

Disney+ sta estendendo il proprio uso dei migliori servizi offerti da AWS, includendo più di 50 tecnologie diverse, tra cui il machine learning, database, storage, content delivery, serverless, e analisi.

“Disney+ porta personaggi amati e storie senza tempo ad un pubblico globale grazie a servizi video di primo livello dedicati al consumatore,” afferma Carla Stratfold, vice president of AWS global and strategic accounts in Amazon Web Services “Solo l’infrastruttura globale e collaudata e l’impareggiabile numero di funzionalità AWS possono offrire l’affidabilità, la scalabilità e il numero di funzioni adatte a supportare la crescita di uno dei servizi di streaming più entusiasmanti al mondo. Non vediamo l’ora di continuare a fornire capacità e competenze cloud complete a The Walt Disney Company per aiutarla a reinventare l’intrattenimento in streaming per i fan Disney a livello globale”.