Minsait, società del gruppo Indra, annuncia l’accordo per un’alleanza strategica globale con Google Cloud che le permetterà di consolidare la sua gamma di prodotti e servizi destinati alla trasformazione digitale di aziende e istituzioni. L’ambizioso accordo rafforza l’impegno di entrambe le aziende per l’innovazione e la digitalizzazione dell’economia.

Minsait migrerà su Google Cloud un ampio portafoglio di prodotti destinati alla trasformazione digitale di diversi settori tra cui quello finanziario, energia, pubblica amministrazione, industria e telecomunicazioni. La robusta offerta di prodotti di Minsait, commercializzata con il marchio Onesait, beneficerà dei vantaggi dell’integrazione in uno dei cloud più solidi ed evoluti del mercato: maggiore sicurezza, scalabilità, innovazione, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. L’integrazione dei prodotti Onesait nel Google Cloud permetterà ai clienti di Minsait di sfruttare al meglio le tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale applicata al business.

Entrambe le aziende uniranno le forze per promuovere la commercializzazione dei prodotti Onesait su Google Cloud su scala globale, con una copertura speciale per l’Europa, l’America Latina e gli Stati Uniti. Minsait e Google Cloud svilupperanno soluzioni congiunte combinando la leadership tecnologica di Google con la specializzazione settoriale di Minsait.

Inoltre, i servizi offerti da Minsait, che vanno dalla consulenza aziendale alla gestione delle applicazioni, la gestione dei processi e la cybersecurity, per citarne solo alcuni, saranno rafforzati a seguito dell’alleanza. In questo modo, Minsait offrirà a tutti quei clienti che già operano con Google Cloud servizi volti a generare un impatto tangibile a livello economico e permetterà loro di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale e dei Big Data. Inoltre, fornirà soluzioni di consulenza per promuovere il cambiamento culturale e tecnologico necessario alle aziende e alle istituzioni per affrontare con garanzie la loro trasformazione digitale e fornirà ai clienti i migliori casi di successo identificati da Google Cloud.

L’azienda entrerà anche a far parte dell’ecosistema globale dei partner di Google Cloud, diventando un attore chiave nel processo di transizione sicura di aziende e istituzioni al cloud. In questo modo, Minsait fornirà ai suoi clienti i prodotti più avanzati, che ora saranno migliorati grazie a Google Cloud, consentendo una gestione dei dati più efficiente.

“Un accordo di alto livello come questo ci permette di rafforzare e accelerare la crescita globale della nostra offerta di soluzioni cloud verticali, ci pone in prima linea tra le aziende che guidano la transizione al cloud, e ci permette di offrire ai nostri clienti una combinazione unica di consulenza e capacità tecnologiche per accelerare la trasformazione digitale di tutti i tipi di aziende e istituzioni”, ha detto Sergio Martín, direttore di strategia e trasformazione di Minsait.

“Questo accordo rappresenta un altro passo avanti nel nostro impegno per la transizione digitale, aiutando le organizzazioni pubbliche e private nel loro sviluppo tecnologico. Avere un partner come Minsait ci permetterà di unire le nostre rispettive traiettorie di innovazione e l’esperienza sul mercato per rispondere agilmente alle richieste di ogni settore con soluzioni solide, scalabili, sostenibili e sicure”, ha detto Isaac Hernández, country manager di Google Cloud per la Spagna e il Portogallo.

L’alleanza con Minsait dimostra l’impegno di Google Cloud a lavorare con partner di riferimento per promuovere la digitalizzazione dei paesi, così come il suo fermo impegno per la competitività e la ripresa del continente europeo.