Markwins Beauty Brands, azienda leader mondiale nel settore della bellezza e della cosmesi, ha scelto la piattaforma Liferay per rivoluzionare il proprio modo di comunicare con i propri clienti, con l’obiettivo di incrementare personalizzazione, collaborazione, condivisione e tempestività.

Da sempre, Markwins Beauty Brands è un’azienda con una forte vocazione all’internazionalizzazione, costantemente in crescita e dalla forte spinta digitale. Per questo motivo, ha accolto la sfida nata durante la pandemia, trasformandola nell’opportunità di migliorare i processi aziendali, con l’obiettivo di semplificare e rendere più immediata l’interazione verso i clienti.

“Abbiamo provato ad immaginarci come rafforzare ulteriormente la struttura tecnologica dell’azienda per integrarla al meglio con il nostro business,” spiega Giuseppe Tartaglia, VP Controlling, Business Planning & Innovation di Markwins Beauty Brands International. “Abbiamo recepito e ascoltato gli spunti provenienti dai nostri clienti, in termini di efficienza nella gestione degli ordini, di visibilità degli stessi in tempo reale, con la volontà di semplificare i rapporti commerciali, per dialogare in maniera più diretta e veloce.”

Ugualmente importante per l’azienda era l’esigenza di valorizzare al meglio il talento dei professionisti operativi in alcune divisioni interne, tra cui sales e customer service, spostando il loro focus su attività a più alto valore aggiunto. In questo senso, è emersa la volontà di investire per rendere più efficiente il processo di gestione degli ordini, fornendo ai dipendenti uno strumento tecnologico moderno, intuitivo e user-friendly, che potesse ridisegnare il modo di lavorare, trasformando i task quotidiani e routinari in una nuova realtà più dinamica.

Il progetto ha visto l’iniziale coinvolgimento degli stakeholder del dipartimento sales, marketing, customer service e demand planning con i quali è stata avviata un’analisi degli attuali processi interni all’azienda ed è stata individuata l’opportunità di implementare una piattaforma in grado di rispondere, con un’unica soluzione, alle esigenze di tutti i dipartimenti.

“Raccoglieremo e gestiremo gli ordini dei nostri clienti direttamente online tramite la piattaforma B2B Liferay dove il nostro ricco catalogo di prodotti, diventando interattivo, potrà essere consultato in maniera veloce e intuitiva consentendoci così di digitalizzare l’esperienza di acquisto,” sottolinea Giuseppe Tartaglia. “Affidarci a Liferay ci darà l’opportunità di coniugare il nostro desiderio di adottare una soluzione Premium con uno strumento semplice e intuitivo e di fornire un’esperienza di acquisto digitale ricca per il cliente e soddisfacente per i nostri dipendenti.”

Il progetto è stato definito in stretta collaborazione con il partner Sintra, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’individuare la piattaforma adatta, occupandosi inoltre di personalizzarla e implementarla rispettando le esigenze del cliente, dando così vita a un prodotto unico.

“Siamo molto soddisfatti di collaborare con Markwins Beauty Brands e Liferay in un progetto così innovativo, per l’azienda e i suoi clienti,” sottolinea Michele Barbagli, CEO di Sintra Consulting. “Creare un nuovo portale per offrire nuovi servizi digitali è un passo importante, insieme abbiamo analizzato e sviluppato una piattaforma performante e flessibile, focalizzata realmente sui clienti e le loro necessità.”

“Siamo molto orgogliosi del riscontro ottenuto da un’azienda del calibro di Markwins Beauty Brands e di poterla supportare non solo a rispondere alle esigenze dei clienti, ma ad anticiparle, con una piattaforma agile e flessibile,” evidenzia Dario Andreottola, Commerce Business Development Manager di Liferay Italia. “La pandemia ha ulteriormente evidenziato la sempre maggiore importanza dei processi relazionali a supporto del business. E l’ottima collaborazione stretta con Sintra ci ha permesso di sviluppare un progetto altamente tecnologico e personalizzato proprio per trasformare le relazioni in ottica di efficacia ed efficienza.”

“Di Liferay e Sintra ci ha colpito subito la loro capacità di integrare un prodotto altamente tecnologico con una visione digitale rivolta al futuro. L’ottima sintonia tra le due aziende ci ha fatto sentire subito parte di un progetto comune,” conclude Tartaglia. “La sinergia che si è creata tra i team coinvolti ci ha permesso di apportare una profonda innovazione digitale nella nostra azienda e allo stesso tempo raccogliere spunti di cambiamento provenienti dall’utilizzo di una nuova tecnologia e da un nuovo modo di lavorare.”

Il progetto ha visto il suo avvio ufficiale lo scorso aprile. I piani di Markwins Beauty Brands prevedono il coinvolgimento diretto di un pool di clienti, ai quali verrà data la possibilità di testare in anteprima la piattaforma, per ricevere il loro riscontro fondamentale e avere modo di perfezionarla al meglio in attesa del go-live ufficiale in autunno.

Chi è Markwins Beauty Brands

Markwins Beauty Brands con sede a Los Angeles, California, è un’azienda leader mondiale nel settore della bellezza e della cosmesi. Fondata nel 1984 dal Chairman e CEO Eric Chen, si distingue per la rivoluzionaria innovazione di prodotto, una filiera all’avanguardia e verticalmente integrata, una comunicazione inclusiva, “disruptive” e fortemente orientata al Digitale. Nata dalle idee visionarie e dirompenti del suo fondatore, l’azienda – famosa fin dall’inizio come pioniera delle palette compatte e dei cofanetti regalo – si presenta oggi come la più grande azienda di bellezza indipendente del Nord America ed è riconosciuta all’interno del settore come “brand builder” di primo piano. I suoi prodotti sono distribuiti e venduti in oltre 80.000 punti vendita in più di 80 paesi in tutto il mondo.