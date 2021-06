SAP ha annunciato che il produttore di calzature Deichmann SE e l’azienda chimica Wacker Chemie AG sono tra le principali società europee che hanno selezionato le soluzioni SAP Customer Experience per ottenere una visione a 360° dei propri clienti.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Bob Stutz, president SAP Customer Experience: «I clienti vogliono sentirsi compresi ed entrare in contatto con un’unica entità per ricevere un’esperienza omnicanale senza soluzione di continuità. Per raggiungere questo obiettivo, le imprese devono essere guidate dai dati e focalizzate sull’engagement, con una visione completa del cliente per garantire interazioni rilevanti in tutte le fasi della relazione. Investendo nelle soluzioni SAP Customer Experience, le aziende potranno ridurre la complessità, eliminare possibili punti di attrito e unificare i dati per costruire e mantenere relazioni con i clienti su larga scala».

Ecco i brand che hanno scelto di recente le soluzioni SAP Customer Experience: