Hewlett Packard Enterprise ha annunciato nuovi servizi cloud HPE GreenLake ottimizzati verticalmente e progettati per offrire l’esperienza cloud per le applicazioni e i workload su cui le organizzazioni fanno affidamento per gestire le loro attività.

Disponibili come servizi cloud on premises, nell’edge o in centri di colocation, includono la gestione di cartelle cliniche elettroniche, pagamenti finanziari, risk management, Machine Learning Operations, SAP, Microsoft Azure Stack HCI e Microsoft SQL server, 5G Core for Telco, Epic, Splunk e altro ancora.

La piattaforma edge to cloud HPE GreenLake offre servizi di cloud ibrido che sono progettati, ottimizzati e resi disponibili per workload critici per settori verticali e orizzontali.

Aziende di tutte le dimensioni, in ogni settore, ora operano in un mondo ibrido, dall’edge al cloud. Le organizzazioni riconoscono che molte applicazioni e workload devono rimanere on-premises o sull’edge, a causa dei costi, della conformità, del controllo, della latenza e delle preoccupazioni di sicurezza, e si aspettano la stessa esperienza agile e moderna nel data center che hanno nel cloud pubblico. Le applicazioni ad alta intensità di dati e altamente regolamentate come le cartelle cliniche elettroniche, i pagamenti finanziari e le operazioni di machine learning / AI spesso richiedono che queste applicazioni siano elaborate on-premises o nell’edge.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Keith White, senior vice president e general manager di HPE GreenLake Cloud Services: «Per i workload industry-critical che alimentano il loro business, le aziende non dovrebbero essere costrette a scegliere tra l’esperienza del cloud o la sicurezza e il controllo di mantenere le loro applicazioni e dati on-premises. Dall’abilitazione di pagamenti sicuri in tutto il mondo alla fornitura di cure di qualità per i pazienti negli ospedali, le aziende non possono compromettere le prestazioni e la resilienza. Ecco perché siamo leader del settore nell’offrire soluzioni specifiche per workload che offrono l’esperienza cloud che i clienti desiderano senza i costi, i rischi e la complessità associati al cloud pubblico».

La piattaforma cloud HPE GreenLake consente alle aziende di combinare agilità e flessibilità con il controllo, la visibilità e le prestazioni di un ambiente ibrido. Oggi, HPE sta espandendo significativamente la portata dei workload e delle applicazioni supportate da HPE GreenLake, con nuovi servizi cloud per una serie di suite di software specifici per settore e applicazioni business critical come SAP e Splunk.

Healthcare

HPE sta introducendo HPE GreenLake for Electronic Medical Records (EMR) per i workload sanitari più critici che richiedono la massima sicurezza e conformità – per le applicazioni Epic, leader di mercato. Questo nuovo servizio cloud rende disponibili configurazioni convalidate, servizi di gestione ed esperienza cloud per la flessibilità e ottimizzato per risultati di qualità. Oggi, centinaia di reti sanitarie, sistemi ospedalieri e compagnie assicurative si affidano alla piattaforma cloud HPE GreenLake per migliorare l’agilità, l’efficienza operativa e i risultati complessivi dei pazienti.

Servizi finanziari

Per le aziende alla ricerca di modi per modernizzare la loro esperienza di sistema di pagamento, HPE sta introducendo HPE Greenlake per Core Payment Systems in collaborazione con Lusis. Con questa soluzione, i clienti beneficiano di soluzioni di pagamento complete, pay per transaction, una piattaforma che supporta i pagamenti contactless e facilita la compliance – tutto con un’esperienza cloud. Tutto ciò si basa sullo slancio e sulla presenza di mercato della piattaforma cloud HPE GreenLake che oggi serve centinaia di banche e istituti finanziari in tutto il mondo.

Per Phillipe Préval, Presidente e CEO, Lusis: «La partnership con HPE è stata una parte fondamentale della nostra crescita e del nostro successo mentre ci espandiamo nei mercati internazionali. E oggi, quattro delle dieci maggiori banche del mondo utilizzano i sistemi di pagamento Lusis. Poiché sempre più clienti cercano funzioni e servizi cloud on demand, HPE GreenLake ci permette di offrire loro la nostra soluzione di pagamento di livello mondiale, as a service, ovunque risiedano le loro applicazioni e i loro dati».

Risk Management

HPE GreenLake for Splunk semplifica la raccolta, l’analisi e l’azione sui dati generati dall’infrastruttura tecnologica, dai sistemi di sicurezza e dalle applicazioni aziendali di un’organizzazione. La maggior parte delle organizzazioni ha troppi dati da analizzare, il che porta a punti ciechi. HPE GreenLake for Splunk dà ai clienti gli insight per guidare le prestazioni operative e ridurre al minimo il rischio di compliance. I nuovi servizi cloud forniscono ai clienti visibilità su tutto il loro patrimonio ibrido, con un’analisi dei rischi scalabile per tracciare e analizzare i dati in tempo reale.

L’offerta sfrutta anche la HPE Ezmeral Container Platform come parte fondamentale di questa soluzione. Recentemente, HPE Ezmeral è diventata una delle prime soluzioni ad eseguire i processi di test e convalida di Splunk su Kubernetes e l’unica piattaforma on-premises partner testata e certificata.

5G Core per Telco

Scegliendo HPE GreenLake per i servizi cloud 5G, i vettori ottengono una piattaforma aperta e costruita appositamente per il 5G con un investimento iniziale minimo. La soluzione è scalabile in base alla domanda ed è pronta a supportare i cambiamenti della domanda e la crescita del business. Utilizzando HPE Telco Blueprints e il software HPE 5G core, HPE GreenLake semplifica e accelera il time to value per i clienti. I clienti possono pagare per abbonato, il che aiuta ad accelerare l’implementazione 5G e a ridurre i rischi.

Server Microsoft Azure Stack HCI e Microsoft SQL

HPE GreenLake per Microsoft Azure Stack HCI e Microsoft SQL Server permette ai clienti in comune di consolidare i workload virtualizzati di Windows e Linux per l’efficienza ed eseguire i workload di produzione utilizzando un ambiente familiare e ibrido. Questi servizi cloud completano l’ampio portafoglio di offerte di infrastrutture iperconvergenti di HPE ora disponibili tramite HPE GreenLake, compresi HPE SimpliVity e HPE Nimble Storage, fornendo ai clienti scelta e flessibilità nella selezione della giusta soluzione HCI per il giusto workload.

Disponibilità di HPE GreenLake per HPC, ML Ops, SAP e VDI

Oltre ai nuovi servizi cloud verticali di settore annunciati oggi, HPE annuncia anche la disponibilità generale di quattro servizi cloud HPE GreenLake precedentemente introdotti: HPC, operazioni di machine learning, SAP e VDI.

Infine, la piattaforma HPE GreenLake edge to cloud fornisce ai clienti una base potente per guidare la trasformazione digitale, una piattaforma elastica as-a-service che può essere eseguita on premises, nell’edge o in una struttura di colocation. La piattaforma cloud HPE GreenLake combina la semplicità e l’agilità del cloud con la governance, la conformità e la visibilità che deriva dall’ hybrid IT.

HPE GreenLake offre una gamma di servizi cloud che accelerano l’innovazione, compresi i servizi cloud per bare metal, calcolo, gestione dei container, sistemi di pagamento principali, protezione dei dati, cartelle cliniche elettroniche, 5G, HCI, calcolo ad alte prestazioni, operazioni di apprendimento automatico, networking, gestione del rischio, SAP HANA, storage, VDI e VM.