Juniper Networks, specialista nelle reti sicure basate su AI, è stata scelta da Telecom Egypt per progettare e implementare un importante progetto di upgrade ed espansione dell’intera infrastruttura nazionale, che serve 9,8 milioni di clienti con i servizi di linea fissa, 6,9 milioni di clienti con i servizi a banda larga e 7,3 milioni di clienti con i servizi di rete mobile. Questa scelta è perfettamente in linea con l’aumento esponenziale della domanda di larghezza di banda e delle aspettative in termini di qualità del servizio atteso da Telecom Egypt, a cui si aggiunge il suo programma di trasformazione digitale attualmente in corso, che costituisce un elemento chiave delle iniziative Digital Egypt e ICT 2030 del governo egiziano.

L’ultimo deployment di Juniper per Telecom Egypt è basato sostanzialmente su un investimento in una rete ad alte prestazioni, personalizzabile e automatizzata, capace di scalare in orizzontale e in verticale con un’esperienza di servizi garantita, in vista della crescita esponenziale e delle esigenze future. Il progetto è incentrato su un’infrastruttura flessibile e automatizzata che raccoglie, analizza, interpreta e risponde in tempo reale ai dati sull’integrità della rete stessa e sui pattern di traffico. In questo modo, Telecom Egypt potrà ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza, offrendo come standard un’esperienza utente eccezionale sia per i clienti commerciali sia per i privati.

Al fine di soddisfare l’aumento repentino dei requisiti di larghezza di banda in Egitto, la rete sarà dotata di interfacce 400G, che fanno parte del portafoglio di soluzioni di IP transport specializzate di Juniper e utilizzano circuiti personalizzati per offrire alta densità, data throughput affidabile e basso costo per bit. Il tutto verrà integrato con il portafoglio Juniper di soluzioni standard per l’automazione che offrono prestazioni avanzate e la garanzia di un’esperienza utente ottimale. Insieme, il portafoglio di routing 400G e il portafoglio di automazione offrono a Telecom Egypt la possibilità di mettere in atto la sua strategia di trasformazione digitale fornendo prestazioni ed esperienza utente di altissimo livello.

Highlights

A dimostrazione del trend di espansione rapida attuale, nell’anno fiscale 2020 Telecom Egypt ha dichiarato un incremento del 43% della base di utenti dei servizi mobili rispetto all’anno precedente.

La strategia di Telecom Egypt consiste nell’implementare una suite di automazione a ciclo chiuso come primo passo verso la semplificazione dell’intero ciclo di vita della rete. Eliminando le attività manuali e l’errore umano è possibile incrementare i livelli di affidabilità, agilità e flessibilità della rete, riducendo al tempo stesso le spese operative, migliorando l’esperienza cliente ed evitare il costo degli abbandoni.

Con questa evoluzione verso le reti autogestite basate su intelligenza artificiale e machine learning, Telecom Egypt sta introducendo le funzionalità di traffic engineering di Juniper Networks NorthStar Controller, che garantiscono visibilità e controllo granulari in tutta la rete. La soluzione fornirà anche monitoraggio proattivo, pianificazione e instradamento esplicito per volumi di traffico elevati, per garantire prestazioni avanzate e costanti nel tempo.

Telecom Egypt implementerà anche Juniper HealthBot, uno strumento di diagnostica della rete automatizzato, aperto e programmabile, che fornisce intelligence operativa end-to-end trasformando in insight le analytics real time.

Insieme, queste soluzioni aiuteranno Telecom Egypt a offrire un’esperienza esemplare agli utenti finali.

Le interfacce 400G verranno fornite da sistemi Juniper Networks MX Series Universal Routing Platform dotati di schede MPC (Modular Port Concentrator).

Insieme, queste soluzioni consentono a Telecom Egypt di gettare le basi di un’infrastruttura flessibile ad alta capacità, per una rete economica ed efficiente.

Inoltre, la funzionalità MacSec integrata nella piattaforma MX Series offre sicurezza ad alte prestazioni, che automatizza il rilevamento e il contenimento delle minacce senza influire negativamente sulle velocità di trasmissione dati.

L’intera implementazione è basata su Junos OS, il sistema operativo coerente e unificato utilizzato da tutte le soluzioni. Questo approccio garantisce semplicità operativa a Telecom Egypt, offrendo al tempo stesso un ambiente completamente aperto e programmabile.