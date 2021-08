Doppio oro per Avaya agli UC Today Awards 2021

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, ha ottenuto due importanti riconoscimenti nei prestigiosi UC Today 2021 Awards:

“ Best Use of AI ”, miglior utilizzo dell’intelligenza artificiale: Avaya Spaces, soluzione per la collaborazione sui flussi di lavoro

“ Best CPaaS Solution”: Avaya OneCloud CPaaS

Avaya Spaces è stata inoltre selezionata come finalista nella categoria Best Collaboration Platform.

“Avaya Spaces e Avaya OneCloud CPaaS offrono ai clienti un elevato valore aggiunto e notevoli capacità di comunicazione e collaborazione in quanto parte integrante della piattaforma esperienziale Avaya OneCloud basata sull’intelligenza artificiale “, ha affermato Simon Harrison, CMO, Avaya. “Entrambe sono soluzioni chiave che abilitano le cosiddette “’imprese componibili” ad adattarsi a nuovi modi di lavorare e ad ottenere un più elevato livello di engagement dei clienti. Siamo lieti di questo riconoscimento per l’innovazione di Avaya e continueremo a realizzare le migliori soluzioni per i nostri clienti e i nostri partner”.

Miglior utilizzo dell’IA

Avaya Spaces è una piattaforma di collaborazione immersiva per riunioni e flussi di lavoro che combina riunioni video HD, chat, un archivio di documenti e gestione delle attività. La piattaforma supporta “l’impresa componibile”, fornendo l’agilità necessaria a soddisfare le mutevoli esigenze aziendali, i nuovi modelli di collaborazione e i nuovi modi di lavorare e si conferma soluzione ideale per l’ambiente ibrido. Avaya Spaces offre esperienze di riunione migliori e più coinvolgenti attraverso applicazioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale (IA) e piattaforme di conversazione integrate con strumenti di IA. Le funzionalità IA modulari, basate su cloud, intuitive e di facile utilizzo, offrono un’architettura componibile aperta attraverso l’uso di API in qualsiasi parte del mondo e aprono la porta a opportunità praticamente infinite per le future capacità legate all’IA. La piattaforma consente agli esperti di dominio di integrare rapidamente un’ampia gamma di insight e processi abilitati dall’intelligenza artificiale con le funzionalità avanzate di Avaya Spaces.

“Se i dati sono il nuovo petrolio, allora l’intelligenza artificiale è la raffineria che trasforma l’oro nero in un’ampia gamma di prodotti che possiamo utilizzare nella nostra vita quotidiana”, commenta Rob Scott, editore di UC Today. “Le aziende che operano in quest’area di mercato sono davvero all’avanguardia nell’innovazione e Avaya con la sua piattaforma di collaborazione Avaya Spaces integrata con evolute funzionalità di intelligenza artificiale sta aprendo la strada al nuovo mondo del lavoro”.

La migliore soluzione CPaaS

Avaya OneCloud CPaaS è il fulcro della piattaforma esperienziale basata sull’intelligenza artificiale Avaya OneCloud che consente alle aziende di creare esperienze memorabili per dipendenti e clienti. L’approccio unico di Avaya al CPaaS consente di offrire nuove esperienze ai clienti in pochi giorni, un vantaggio si è rivelato essenziale per salvare vite umane durante la pandemia. L’offerta di Contact Tracing basata su CPaaS di Avaya OneCloud ha ottenuto il Pandemic Tech Innovation Award 2020 for Exceptional Innovation e ha consentito ad aziende eistituzioni in tutto il mondo di rispondere rapidamente alle crescenti richieste ed esigenze che si sono manifestate durante la crisi.

“Avaya è stata in grado di dimostrare l’innovazione, la crescita e il successo con la sua proposta incentrata sulle API e un approccio componibile che consente agli utenti di innovare più velocemente”, aggiunge Scott. “Avaya OneCloud CPaaS sta facendo molto per migliorare non solo l’esperienza del cliente ma anche la produttività della forza lavoro e testimonia l’impressionante trasformazione basata sul cloud realizzata da Avaya”.