Exclusive Networks firma con Networks Unlimited e si espande nell’Africa subsahariana

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, ha stipulato un accordo esclusivo con Networks Unlimited con l’intenzione di proseguire le discussioni per una potenziale acquisizione. Networks Unlimited è un importante distributore a valore aggiunto focalizzato principalmente sui mercati della sicurezza informatica e delle infrastrutture, con numerose relazioni chiave con vendor in comune con Exclusive. Con sede in Sudafrica e ulteriori operazioni in Kenya e Mauritius, il suo ecosistema di partner consente di accedere a 38 mercati nazionali in tutto il continente. L’accordo rafforzerà la presenza di Exclusive Networks in quest’area, espandendo così la sua presenza globale, creando ulteriori opportunità per vendor e clienti di entrambe le organizzazioni.

“La nostra strategia globale è quella di continuare a cercare specialisti nazionali e regionali simili a Networks Unlimited, con una forte leadership, una profonda esperienza e un comprovato percorso di crescita che si sposa con la nostra visione”, ha affermato Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks. “Le sinergie tra le due organizzazioni per ciò che concerne l’offerta di servizi e il portafoglio dei vendor sono chiare e convincenti. Siamo anche entusiasti della possibilità di servire un mercato ancora più ampio in Africa, grazie alla nostra attuale presenza in Nord Africa e in tutto il Medio Oriente, a cui si aggiungono i Paesi coperti da Networks Unlimited”.

I principali vendor di Networks Unlimited sono Fortinet e F5 Networks, che sono anche importanti fornitori per Exclusive Networks a livello globale. Le due società hanno in comune numerose altre partnership, come quelle con Rubrik, Mellanox, SentinelOne e Tintri. Oltre a vendor e tecnologie, le due società condividono l’approccio verso servizi di alto valore e le competenze specialistiche. Networks Unlimited è, inoltre, di proprietà delle stesse persone che gestiscono e lavorano nell’azienda, il che le conferisce un’impronta intraprendente e imprenditoriale che riflette quella di Exclusive Networks.

“Riteniamo che questo accordo rappresenti per la nostra realtà uno sviluppo entusiasmante, che ci offre l’opportunità di continuare a scrivere la nostra storia che dura da 27 anni con un nuovo capitolo che ci vedrà parte di una relazione globale e un punto fisso del panorama IT africano”, ha affermato Anton Jacobsz, CEO di Networks Unlimited Africa. “Exclusive Networks rappresenta, a nostro avviso, un completamento perfetto per i nostri clienti e partner e fornirà molte nuove opportunità per il nostro fantastico team. Disponiamo di risorse ingegneristiche altamente qualificate in tutta la regione per offrire supporto per implementazioni globali. Il nostro ecosistema di partner trarrà un vantaggio commerciale dalle opportunità su scala globale offerte dall’essere parte dell’organizzazione mondiale Exclusive Networks”.