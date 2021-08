Extreme Networks vuole acquisire la divisione Ipanema SD-WAN di Infovista

Extreme Networks, azienda di networking focalizzata sul cloud, mira ad acquisire una nuova entità chiamata Ipanematech SAS (“Ipanema”), divisione SD-WAN di Infovista. L’acquisizione espanderà il portafoglio ExtremeCloud di Extreme, offrendo nuove soluzioni SD-WAN e di sicurezza gestite dal cloud, necessarie per il funzionamento dell’Infinite Enterprise.

Il modo in cui le persone lavorano, si connettono e interagiscono è diventato più flessibile e fortemente distribuito, e questo rende obsoleta la “periferia” della rete e crea il concetto di Infinite Enterprise. Le soluzioni Extreme sono alla base dell’Infinite Enterprise, e sfruttano l’infrastruttura cloud per offrire la connettività necessaria per alimentare esperienze incentrate sull’utente a livello globale.

La soluzione Ipanema regola in modo automatico e dinamico i flussi di traffico delle applicazioni in base alle condizioni specifiche della rete, e fornisce migliori prestazioni e qualità dell’esperienza utente, anche in condizioni diverse su più tipi di connessioni WAN gestite dal cloud. Extreme prevede di sfruttare queste funzionalità per stabilire una soluzione infinitamente distribuita e sicura all’interno del portafoglio ExtremeCloud, facendo progredire la posizione dell’azienda tra le piattaforme cloud più avanzate sul mercato. Questo aggiungerà più flessibilità, capacità e sicurezza nella connessione di sedi, applicazioni e dispositivi, permettendo a Extreme di fornire la migliore esperienza possibile ai clienti e ai loro utenti, ovunque si trovino nel loro percorso verso l’Infinite Enterprise.

L’acquisizione di Ipanema creerà un secondo centro tecnologico di eccellenza per Extreme in Europa e rafforzerà la presenza dei clienti europei dell’azienda. Ipanema ha stabilito partnership con fornitori di servizi gestiti e integratori di sistemi in Europa, per aiutare i clienti a implementare, gestire e scalare le proprie installazioni SD-WAN basate sul cloud. Le soluzioni Ipanema sono presenti in più di 100.000 siti al servizio di oltre 400 clienti.

Opinioni degli analisti di settore su SD-WAN e SASE

· Secondo una ricerca IDC pubblicata a maggio 2021, nel 2020 il mercato SD-WAN è cresciuto del 18,5% fino a raggiungere 3 miliardi di dollari in tutto il mondo, con la regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) che rappresenta il 27% del totale. IDC prevede che il mercato SD-WAN crescerà del 18,9% all’anno fino al 2025, con una prospettiva di crescita simile per EMEA. Secondo la ricerca, SD-WAN rimane uno dei segmenti a più rapida crescita del mercato delle infrastrutture di rete.

· Secondo una ricerca 650 Group pubblicata a giugno 2021, il mercato SASE (Secure Access Service Edge) dovrebbe crescere dai 2,9 miliardi di dollari del 2020 a circa 10 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR quinquennale del 30%.