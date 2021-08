HR: modernizzarne la gestione dei servizi ottimizza l’organizzazione

Nonostante il dipartimento di risorse umane (HR) di tutte le aziende, ha il compito di occuparsi dei propri dipendenti, spesso il budget ridotto e il poco tempo a disposizione rende difficile questo compito. Di conseguenza vengono erogate soluzioni uniche e generalizzate che causano un sovraccarico di lavoro, ai manager HR, generando insoddisfazione e frustrazione.

Per evitare queste problematiche la soluzione consiste nel modernizzare la gestione dei servizi HR (HRSM), implementando un approccio semplificato che consente al personale di dedicarsi ad attività più importanti per i dipendenti e, a questi ultimi, di usufruire di un servizio migliore.

Di seguito vengono riportati alcuni dei vantaggi della trasformazione dell’HRSM, da cui può trarre beneficio tutta l’organizzazione.

L’esperienza dei dipendenti è notevolmente migliorata

Considerando le nuove tecnologie che caratterizzano le attuali organizzazioni, i dipendenti si aspettano dalle Risorse Umane, servizi personalizzati e immediati. Per questo motivo, la maggior parte dei leader aziendali stanno apportando cambiamenti per ottimizzare la loro esperienza. In particolare, Deloitte evidenzia questa tendenza emergente, rilevando che le organizzazioni, oltre alla valutazione della loro performance finanziaria o della qualità dei loro prodotti o servizi, oggi vengono analizzate sulla base delle loro relazioni con i dipendenti, con i clienti e con la società in generale, il che le trasforma in vere e proprie imprese sociali.

Una soluzione HRSM modernizzata, caratterizzata da un portale self-service per i dipendenti, permetterebbe loro di gestire in modo autonomo attività legate ad esempio alla gestione dello stipendio e delle ferie. I vantaggi sono molteplici e garantiscono risposte immediate e personalizzate.

Inoltre, gli strumenti HRSM odierni possono aiutare i dipendenti a soddisfare il 75-80% delle loro esigenze offrendo un’interfaccia unificata, che permette di accedere a importanti informazioni e risorse relative alle HR, migliorando notevolmente la loro esperienza.

I benefici per i dipendenti

Le nuove soluzioni HRSM offrono un’esperienza personalizzata ai dipendenti, che visualizzano solo le informazioni rilevanti per il loro settore specifico, per la carica che ricoprono e per la regione geografica di appartenenza; questi nuovi strumenti HRSM si comportano alla stregua dei siti web, che registrano i dati dei consumatori per capire il loro comportamento d’acquisto online, personalizzando in questo modo i contenuti in base alle loro preferenze.

I benefici per l’HR

Per l’HRSM l’obiettivo principale consiste nell’ottimizzare l’esperienza dei dipendenti, migliorando la loro soddisfazione, l’efficienza e la produttività. Dall’altro lato, anche l’HR può beneficiare di queste soluzioni nei seguenti modi:

Il self-service può aiutare a ridurre il volume delle richieste dei dipendenti del 75%, consentendo ai professionisti HR di dedicarsi a soddisfare il restante 25%, lavorando su progetti più strategici e incrementando la propria produttività. Le moderne soluzioni HRSM semplificano e automatizzano anche i flussi di lavoro interdipartimentali più complessi, eliminando i procedimenti manuali, attraverso l’indirizzamento automatico delle richieste di assistenza ai responsabili appropriati (reparto security, facilities e IT), migliorando così la gestione del servizio e l’efficienza. Infine, gli strumenti HRSM odierni sono dotati di analisi on-demand capaci di fornire dati operativi significativi e di associare la richiesta specifica alla figura professionale adeguata. Inoltre, misurano e monitorano i KPI, come il time-to-resolution, che è essenziale per capire l’impatto e il successo della soluzione HRSM, e riducono il tempo necessario per soddisfare le richieste, anche se il loro numero aumenta. In aggiunta, forniscono una reportistica finemente dettagliata.

Per modernizzare la strategia di gestione dei servizi HR, Ivanti ha introdotto Ivanti Neurons for HR che consente all’organizzazione di semplificare e automatizzare tale gestione, incrementando così l’efficienza di tutta l’azienda in modo esponenziale, offrendo con il portale self-service la moderna esperienza HR che i dipendenti si aspettano.

Di Crystal Miceli, Vice President Product Marketing, Ivanti