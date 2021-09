Qualys si accorda per acquisire TotalCloud

Qualys ha stipulato un accordo per acquisire TotalCloud, una piattaforma di gestione dei workflow in cloud e di automazione no-code.

Al termine di questa acquisizione Qualys rafforzerà ulteriormente la propria soluzione di Cloud Security, permettendo ai clienti di realizzare workflow predefiniti dall’utente in base alle policy personalizzate, per eseguirli on-demand e assicurare una sicurezza e una conformità ulteriormente semplificate. Per implementare un workflow in un ambiente multi-cloud, gli utenti dovranno semplicemente attivare la funzionalità ‘drag and drop’ sui blocchi di componenti per costruire qualsiasi flusso di operazioni e realizzare un particolare output, come un controllo di conformità o una specifica attività di remediation.

TotalCloud, remediation a livello visivo del cloud

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sumedh Thakar, President e CEO di Qualys: «Con l’accelerazione dell’adozione delle tecnologie cloud, le organizzazioni sono alla ricerca di approcci adatti a semplificare la visibilità e la remediation della sicurezza in cloud con workflow facili da automatizzare. L’acquisizione di TotalCloud porterà la tecnologia dei workflow per la remediation a livello visivo del cloud all’interno della Qualys Cloud Platform, sottolineando la nostra continua innovazione nella sicurezza in cloud».

A causa della crescita considerevole e del funzionamento eterogeneo delle API coinvolte in ambienti multi-cloud, è difficile per i clienti realizzare l’adeguata automazione per controllare la sicurezza, l’utilizzo, la gestione degli inventari e la remediation.

La tecnologia TotalCloud permetterà ai clienti Qualys di progettare workflow in cloud che consentono facilmente di:

Automatizzare le attività quotidiane, dalla semplice etichettatura degli asset a scenari complessi che coinvolgono più servizi cloud e azioni come la generazione di un avviso quando un’istanza della macchina virtuale ha un indirizzo IP pubblico, permessi eccessivi e vulnerabilità sfruttabili.

Integrare strumenti esistenti come ServiceNow, Jira e Splunk nei workflow del cloud per automatizzare avvisi, gestione delle modifiche, etichettatura degli asset, analisi e altro ancora.

Innescare azioni in varie app Qualys, come per esempio avviare automaticamente una scansione delle vulnerabilità quando viene rilevata una nuova istanza di macchina virtuale.

Come concluso da Thakar: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai dipendenti di TotalCloud, includendo anche il fondatore Pradeep Kumar, nella nostra famiglia Qualys».