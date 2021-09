Vertiv si prepara ad acquisire E&I Engineering Group

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per acquisire la società E&I Engineering Ireland Limited e la sua affiliata Powerbar Gulf LLC (“E&I”) per un importo approssimativo di 1,8 miliardi di dollari di anticipo, più un potenziale di 200 milioni di dollari da calcolare sulla base del raggiungimento degli obiettivi intermedi sui profitti definiti per il 2022. L’anticipo consiste di 1,170 milioni di dollari e azioni ordinarie di Vertiv per circa 630 milioni di dollari. La transazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Vertiv. La sua chiusura è attesa per l’ultimo trimestre del 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

Fondata nel 1986 da Philip O’Doherty, E&I è un fornitore indipendente di impianti elettrici e sistemi di distribuzione elettrica, pioniere nella progettazione di soluzioni integrate di alimentazione elettrica uniche nel loro genere e tecnologie disegnate su misura per i bisogni e i progetti del singolo cliente. Con un fatturato annuo di circa 460 milioni di dollari (stima del 2021) e 2.100 dipendenti, E&I ha una lunga tradizione nel mercato della distribuzione di energia e rapporti saldi con una base clienti di aziende quotate in più di 30 Paesi. I prodotti di E&I rappresentano una componente importante per l’infrastruttura di alimentazione dei data center e competono in un mercato del valore di circa 7 miliardi di dollari che, secondo le previsioni, crescerà del 5% annuo fino al 2025.

“L’acquisizione di E&I rappresenta un passaggio chiave nella strategia di Vertiv perché ci permette di completare il nostro portfolio di offerta di infrastruttura elettrica per i data center e di ampliare la nostra presenza in importanti mercati commerciali e industriali”, ha commentato Rob Johnson, Chief Executive Officer di Vertiv. “L’unione tra le due società amplificherà le opportunità di crescita e di profitto di Vertiv, consentendoci di offrire soluzioni differenziate per gestire l’intera infrastruttura elettrica del cliente come un sistema integrato. Non vediamo l’ora di poter aggiungere alla famiglia Vertiv le alte professionalità degli specialisti di E&I. Entrambe le nostre società condividono una consolidata cultura di eccellenza e innovazione ingegneristica e una grande passione nell’offrire ai clienti prodotti e servizi sempre altamente innovativi”.

“Anche se questo accordo segna la prima acquisizione di Vertiv da quando è diventata una società quotata in borsa, il nostro team ha seguito attentamente le best practice tipiche di un’acquisizione durante il processo di identificazione, valutazione, due diligence e pianificazione dell’integrazione. E&I rappresenta un’opportunità unica per Vertiv e si inserisce perfettamente nel suo portfolio. Sono entusiasta del potenziale di questi due grandi business che si uniscono per diventare una entità sola”, ha sottolineato Dave Cote, Executive Chairman di Vertiv.

“Questa transazione mette insieme due business altamente complementari e rappresenta un grande passo per i dipendenti e i clienti di E&I”, ha commentato Philip O’Doherty, fondatore e Chief Executive Officer di E&I. “Siamo felici di unirci al team di Vertiv e di continuare a far crescere il nostro business attraverso la sua portata globale, la forte presenza nel mercato e l’ottimo posizionamento rispetto ai clienti nel settore delle infrastrutture digitali critiche”.

Vantaggi strategici e finanziari