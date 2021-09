SaaS Generix Supply Chain per Carrefour Brasile

Per accrescere la competitività del proprio ruolo nel mercato brasiliano, Carrefour Brasile ha scelto la soluzione SaaS Generix Supply Chain per la gestione dei propri magazzini, che verrà implementata in tutti i centri di distribuzione del gruppo Carrefour del Paese.

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per le filiere della supply chain e del commercio, annuncia l’evoluzione della soluzione per la gestione di magazzino (WMS) del Gruppo Carrefour in Brasile alla modalità Software as a Service.

280 mila mq di superficie di stoccaggio gestita

Già cliente delle soluzioni Generix Group in numerosi Paesi in tutto il mondo da diversi anni, nel corso dei prossimi 10 mesi Carrefour implementerà la modalità SaaS in 12 centri di distribuzione proprietari ubicati in tutto il Brasile, tra cui il centro più grande del Paese nonché uno dei più grandi al mondo, con oltre 94.000 metri quadri. Complessivamente, con la soluzione Generix in modalità SaaS sarà gestita una superficie di stoccaggio di oltre 280.000 metri quadri.

Si tratta di una decisione strategica per il gruppo Carrefour, considerato che il Brasile è il secondo mercato per importanza dopo la Francia, suo paese di origine. Il progetto è stato inoltre già concepito per integrare miglioramenti, estensioni e nuove funzionalità a breve e/o medio termine.

La transizione alla modalità SaaS aiuterà Carrefour a creare un modello di gestione centralizzata per l’intera rete dei centri di distribuzione, con l’obiettivo di accrescere l’agilità in un’ottica di miglioramento continuo della rete logistica. Tale standardizzazione faciliterà l’evoluzione dei magazzini esistenti e l’apertura di quelli nuovi, nonché consentirà l’automazione dei processi di ogni centro di distribuzione della rete.

Generix Datapower, gestione performance in tempo reale

Le nuove funzionalità della soluzione permetteranno di accrescere le performance grazie all’utilizzo di nuovi algoritmi per la gestione del task interleaving e dello slotting. Un altro importante vantaggio della soluzione è il modulo di labor management, che faciliterà il controllo della gestione delle risorse.

Il progetto prevede inoltre l’implementazione della soluzione Generix Datapower che sfrutterà appieno le tecnologie di Big Data e Data Analytics a vantaggio delle attività di Carrefour, permettendo di gestire al meglio gli indicatori delle performance operative in tempo reale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Julien Boisnet, Chief Sales Officer di Generix Group: «Siamo partner di Carrefour già da molti anni e siamo entusiasti di continuare a supportare il gruppo nelle sue evoluzioni di mercato, fornendo soluzioni altamente scalabili che accompagnano tale crescita, come WMS e Datapower. Questa importante fase si allinea alla strategia globale di Carrefour di migrazione sul cloud».

Per Marcelo Lopes, Direttore Supply Chain di Carrefour Brasile: «La migrazione delle nostre soluzioni al SaaS apre le porte di Carrefour Brasile e mondo alla digitalizzazione completa della supply chain. Questo ci permetterà di ottimizzare le nostre attività grazie all’elevata flessibilità e scalabilità della soluzione WMS di Generix Group, che ci supporta da diversi anni in tutto il mondo. Inoltre, in un prossimo futuro sarà molto facilitata l’estensione di nuove funzionalità come lo slotting e la triangolazione, ad esempio».