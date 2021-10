Cybersecurity e Privacy, la tua azienda è a norma di legge? Webinar gratuito

Ogni misura di Cybersecurity che scegliamo di applicare deve avere un solo ed unico scopo: proteggere i dati degli utenti e garantire la riservatezza delle informazioni aziendali.

In origine la Cybersecurity comprendeva solo la semplice installazione di un firewall, ma con il passare del tempo i confini della rete aziendale sono diventati sempre più labili e le minacce sempre più evolute tanto è vero che oggi passano comunemente insieme al traffico lecito.

In occasione delfornitore di servizi mail in cloud per le aziende, organizza per giovedì 21 ottobre 2021 un webinar gratuito dal titolo ISCRIVITI QUI ). L’appuntamento, dalla durata di circa 45 minuti, è fissato per le ore 11.00 e sarà condotto da, CEO della società .