Superresolution: fetta di maggioranza per Var Group

Var Group, parte del gruppo SeSa, ha annunciato di aver incrementato la propria partecipazione, dal 15% al 51%, in Superresolution, innovativa azienda specializzata nella realtà virtuale e aumentata.

La quota di maggioranza, acquisita da Var Group tramite la controllata Adiacent porta in azienda la competenza di un team di 10 architetti specializzati nella realizzazione di progetti di 3D design e di ambienti virtuali interattivi per creare esperienze utente immersive e innovative.

Superresolution, infatti, è una start up con competenze evolute nella video advertising production e nello sviluppo applicazioni di realtà aumentata per aziende che operano nei settori fashion, manufacturing, interior design e luxury.

La visione innovativa di Superresolution si integra perfettamente con la missione di Var Group, che opera costantemente al fianco delle aziende del Made in Italy per definire percorsi di digitalizzazione a supporto della loro competitività.

Le competenze di Superresolution sono già da tempo integrate in Adiacent, linea di business Customer Experience di Var Group. Adiacent oggi conta più di 200 persone specializzate, presenti in 8 sedi distribuite tra l’Italia e Shanghai, con competenze integrate su dati, marketing, comunicazione e tecnologia, e la capacità di realizzare soluzioni innovative e progetti strutturati per portare risultati concreti e tracciabili per il business delle imprese.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Francesca Moriani, CEO di Var Group: «Rafforziamo la nostra capacità di supportare le aziende italiane ed europee in una fase cruciale della trasformazione digitale delle imprese e di ripartenza dell’economia. La customer experience è sempre più strategica in ogni progetto digitale e l’attenzione all’esperienza degli utenti in qualsiasi contesto è di fondamentale importanza, per questo stiamo integrando nuovi skill sempre più evoluti. Conosco bene la professionalità di Tommaso Vergelli, Andrea Distefano e di Francesco Seganti, con i quali collaboriamo già da cinque anni e che oggi entrano, a pieno titolo, a far parte del nostro Gruppo».

Per Paola Castellacci, CEO di Adiacent: «Siamo sempre alla ricerca di originalità, innovazione e competenze: questa operazione ha l’obiettivo, da una parte, di confermare il nostro posizionamento su una fascia di mercato alta e orientata alla qualità e, dall’altra, di affiancare alle soluzioni tecnologiche di eccellenza contenuti specifici e di valore, oggi molto richiesti sia in Italia che all’estero. Grazie alle competenze del team di Superresolution, infatti, aumenta il know how di Adiacent nell’ambito della comunicazione creativa: realtà aumentata, virtual 3D e appartengono a una generazione di tecnologie e contenuti capaci di portare più valore alle aziende del lusso, del design e manifatturiere».

Infine, secondo Tommaso Vergelli, CEO & Co-founder di Superresolution: «Siamo davvero felici di questa operazione, che conferma la fiducia di Var Group nei nostri progetti. Siamo certi che la collaborazione con Var Group ci aiuterà a fare crescere le nostre competenze, integrandole con quelle delle altre aziende del Gruppo e ci porterà ad affrontare nuove e stimolanti sfide».