Infor acquisisce Lighthouse Systems

Infor, industry cloud company, ha annunciato l’acquisizione di Lighthouse Systems, leader in ambito software manufacturing execution system (MES) per lo smart manufacturing. Shopfloor-Online, prodotto di punta dell’azienda, aiuta le aziende manifatturiere a gestire e migliorare le operazioni di produzione e le attività relative a qualità, inventario e manutenzione.

La soluzione MES di Lighthouse Systems, che può essere completamente integrata nei sistemi ERP (enterprise resource planning) delle Infor CloudSuite, aiuterà Infor a rispondere a un requisito cruciale dei clienti per operazioni di produzione 24×7. Per le aziende manifatturiere che stanno cercando di implementare ERP e MES insieme, Infor prevede che la capacità di offrire una soluzione completamente integrata “out of the box” ridurrà sensibilmente il time to value per i clienti.

“Le soluzioni MES sono essenziali per le aziende manifatturiere che vogliono garantire coerenza dei dati e visibilità in tempo reale su tutte le attività dell’impianto”, ha dichiarato Kevin Samuelson, CEO di Infor. ”L’integrazione di queste funzionalità con i nostri sistemi ERP specifici per il settore, ci aiuterà a offrire soluzioni ancora più potenti alle aziende manifatturiere, mentre stanno cercando di digitalizzare le loro operation e di far crescere le loro attività”.

Con sede a Crawley, nel Regno Unito, a circa 50km a Sud di Londra, i principali uffici di Lighthouse Systems si trovano in UK, Stati Uniti e Singapore. Circa 100 dipendenti sono a disposizione dei clienti in tutto il mondo in settori focus quali automotive, building & construction, food & beverage, life science, machinery & equipment, packaging, e sustainable energy.

Tra i clienti di Lighthouse Systems figurano Ball Corporation, Formica, Lucite International, Nissan, Benteler e Timken Company.

Tim Barber, Director di Lighthouse Systems ha dichiarato: ”Siamo lieti di unire le forze con Infor per promuovere le iniziative di eccellenza operativa dei nostri clienti del settore manufacturing. Abbiamo 30 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni MES al manifatturiero discreto e di processo in tutto il mondo. Queste soluzioni non sono solo essenziali per eseguire la produzione in modo efficiente, sono anche elementi fondamentali per lo smart manufacturing e la digital transformation.”

Shopfloor-Online di Lighthouse Systems supporta una produzione intelligente riunendo tutte le attività in un unico sistema software centrale, accessibile 24×7. Il sistema, che può essere implementato in cloud o on-premise, collega la fabbrica con un singolo thread di dati critici accessibile dalla linea di produzione a tutta l’azienda.

L’azienda è stata riconosciuta come una delle Honorable Mentions nel report* Gartner® Magic Quadrant™ 2021 per Manufacturing Execution Systems.

L’acquisizione di Lighthouse Systems da parte di Infor si è chiusa oggi e i termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

*Gartner, “Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems,” Rick Franzosa, Christian Hestermann, March 30, 2021.