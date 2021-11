Protezione enterprise Commvault per i clienti AWS

Commvault ha annunciato la disponibilità di Commvault Backup & Recovery e Commvault Professional Services sul Marketplace AWS, per semplificare le attività di ricerca, test, acquisto e distribuzione di software eseguibili su AWS.

Commvault continua a fornire tecnologia innovativa, punto di riferimento del settore, per aiutare le aziende ad affrontare la trasformazione digitale in modo efficace con soluzioni che proteggono i dati ovunque, nel cloud, on-premises o in un modello ibrido.

Estendendo la disponibilità di Commvault Backup & Recovery al Marketplace AWS Marketplace, con gli add-on opzionali di Commvault Disaster Recovery e Commvault Professional Services, l’azienda fornisce ai clienti AWS una protezione dei dati di livello enterprise semplice, scalabile e sicura su scala infinita e un rapido ripristino di qualsiasi workload. Commvault e AWS collaborano già su decine di clienti comuni, i quali ora attraverso il Marketplace AWS hanno ulteriore flessibilità e libertà di scelta per: gestire in modo efficiente i dati critici, sia nel cloud che on-premises; proteggere e ripristinare da minacce IT come il ransomware; utilizzare l’automazione intelligente per ottimizzare l’efficienza e ridurre i costi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Tavares, Vice President, Worldwide Channels & Alliances di Commvault: «È fondamentale fornire ai clienti la velocità, la scalabilità e la sicurezza necessarie per eseguire il backup, e proteggere e ripristinare i dati da e verso il cloud. Con la disponibilità delle nostre soluzioni di Backup & Recovery, Disaster Recovery e Professional Services sul Marketplace AWS, siamo in grado di fornire ai clienti AWS tecnologie affidabili per la gestione dei dati che supportano nativamente i servizi AWS – rendendo la protezione e lo storage delle informazioni il più semplice possibile».

Per Stephen Orban, General Manager, AWS Marketplace e Control Tower Services di AWS: «Le organizzazioni procedono nel loro percorso di trasformazione digitale e verso il cloud, perciò è fondamentale garantire loro scalabilità e protezione dei workload il più velocemente possibile. Siamo lieti di accogliere Commvault Backup & Recovery nel AWS Marketplace ed entusiasti al pensiero di come i clienti potranno beneficiare delle soluzioni di protezione dei dati di Commvault».