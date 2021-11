IMS TECHNOLOGIES con Atlantic a tutta Salesforce

IMS TECHNOLOGIES, azienda del settore manifatturiero specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni high-tech personalizzate applicabili in diversi comparti industriali (tra i quali Converting, Packaging e Automotive), ha scelto di puntare sull’expertise di Atlantic Technologies e sulle soluzioni Salesforce per accelerare la sua trasformazione digitale.

Il gruppo IMS TECHNOLOGIES deriva dall’unione di molteplici società, con tradizioni e caratteristiche diversificate, ma con in comune un forte orientamento tecnologico, la continua ricerca della qualità e uno spiccato spirito innovativo. Grazie alla sua lunga storia, che affonda le sue radici addirittura nel lontano 1851, ha sviluppato una profonda conoscenza ed esperienza nel campo della progettazione e della costruzione meccanica. Circa 14.000 macchine installate in tutto il mondo ne sono la prova. Ad oggi l’azienda vanta oltre 400 dipendenti, tre sedi produttive in Italia, filiali in Germania, Cina e Stati Uniti e agenti dislocati in tutti i continenti.

La consumerizzazione del CRM

L’esigenza di migliorare la relazione con i propri clienti è divenuta per IMS TECHNOLOGIES sempre più importante anche in un’ottica di crescita del business. Obiettivi principali del suo processo di trasformazione digitale erano quelli di avere una visione a 360° sul cliente, dal primo contatto fino all’assistenza post vendita, ed incrementare la parte di fatturato generata dal service.

L’implementazione del progetto CRM Salesforce, realizzato da Atlantic Technologies per IMS TECHNOLOGIES ha permesso di garantire ai clienti una maggiore trasparenza sui propri ordini, sulla loro evasione e sullo storico, permettendo di migliorare l’assistenza post vendita ed eliminando le normali barriere che sussistono fra il cliente e l’azienda. Sales Cloud ha permesso a IMS TECHNOLOGIES di ottenere un’unica visione del cliente e quindi di garantire un approccio realmente “customer centric”. Grazie a Service Cloud, invece, l’azienda ha la possibilità di organizzare digitalmente tutte le informazioni relative ai propri clienti e coordinare l’operatività dei diversi centri di assistenza tecnica del Gruppo dislocati in tutto il mondo. Il progetto nell’area marketing con Pardot, partito successivamente, ha consentito da subito di ottimizzare i processi di Marketing Automation.

Un ulteriore vantaggio è derivato dall’integrazione del CRM con l’ERP aziendale, che ha consentito di rendere i dati accessibili ai team operativi e decisionali e di ottimizzare la gestione delle offerte, degli ordini e degli interventi di assistenza.

IMS TECHNOLOGIES in cerca di una migliore integrazione con i clienti

IMS TECHNOLOGIES e Atlantic Technologies hanno saputo creare un’importante sinergia, che ha già generato importanti risultati per il gruppo manifatturiero in termini di ottimizzazione del CRM.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matteo Mazzola, Group Customer Service Director di IMS TECHNOLOGIES: «Punti di forza della partnership con Atlantic Technologies sono stati senza dubbio la capacità dell’azienda di fornirci delle soluzioni concrete per migliorare l’interazione con i nostri clienti e il team di progetto eterogeneo, in grado di combinare competenze tecniche e di business. Grazie all’expertise dei consulenti è stato possibile ottimizzare le funzionalità da implementare non solo sul piano tecnologico, ma anche dal punto di vista della messa a terra del progetto in relazione ai vari dipartimenti aziendali coinvolti».

Ancora per Mazzola: «La principale difficoltà di questo progetto è stata quella di gestire altri provider di servizi già in uso in azienda, da connettere con le soluzioni Salesforce. Atlantic Technologies ha garantito a IMS TECHNOLOGIES un passaggio rapido e indolore».

Come concluso da Davide Roncoroni, CRM Project Manager di Atlantic Technologies: «Grazie alla nostra expertise consolidata sul manufacturing, alle nostre competenze in ambito digital e CRM su piattaforma Salesforce, siamo riusciti a rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze di IMS TECHNOLOGIES. Per il futuro, siamo pronti ad accompagnare i prossimi passi del Gruppo in termini di trasformazione digitale e a sostenerne la crescita con il nostro approccio consulenziale, sia sul piano tecnologico sia su quello del business».

IMS TECHNOLOGIES e Atlantic Technologies, le ultime novità

Il futuro di questa partnership, che ha visto combinare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e una solida expertise per rispondere alle esigenze di transizione digitale di una grande realtà italiana del settore manifatturiero, si presenta già ricco di nuovi appuntamenti. Il 4 ottobre scorso IMS TECHNOLOGIES è andato live con il progetto di connessione “always on” basata sulla messaggistica istantanea di Whatsapp e con la connessione telefonica tramite il servizio CTI di Service Voice Cloud. Il raggiungimento di questo nuovo traguardo è stato possibile attraverso l’add-on delle soluzioni Service Cloud Voice per il contact center e Digital Engagement al progetto iniziale. Pochi giorni più tardi, anche i clienti statunitensi di IMS TECHNOLOGIES hanno potuto beneficiare del nuovo approccio al CRM dell’azienda.

Per gennaio 2022, il gruppo IMS TECHNOLOGIES prevede l’adozione della soluzione B2B Commerce Cloud di Salesforce. Questa nuova implementazione non si presenta come un progetto a sé stante, ma come il naturale proseguo di un percorso di digitalizzazione e migrazione al cloud del CRM Salesforce. In questo senso Atlantic Technologies, con la propria expertise consulenziale, sarà ancora al fianco di IMS TECHNOLOGIES per aiutarla a compiere questo ulteriore passo verso i suoi clienti.