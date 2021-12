Il gruppo Air France-KLM sceglie GTT per collegare i suoi siti in 37 paesi

GTT Communications, fornitore di cloud networking globale per clienti multinazionali, ha annunciato oggi di essere stato scelto da Air France-KLM per collegare i siti in 37 paesi nei cinque continenti mediante parte della sua rete globale WAN gestita.

Air France-KLM utilizzerà Wide Area Networking di GTT per connettere parte dei suoi uffici e aeroporti a supporto dei dipendenti e dei clienti delle compagnie aeree del gruppo. La connettività gestita, sicura e ad alte prestazioni di GTT è supportata da SLA end-to-end che garantiscono un servizio resiliente e robusto per i sistemi business critical.

“La nostra attività unisce persone, economie e culture e la condivisione di informazioni in modo sicuro e affidabile è essenziale per la nostra capacità di operare e raggiungere il nostro scopo”, ha commentato Wouter Couzij, WAN manager di Air France-KLM. “Abbiamo scelto GTT come nostro partner per fornirci una rete globale resiliente e sicura perché GTT è in grado di aiutarci a ottimizzare i costi fornendo connettività a un prezzo competitivo a condizioni flessibili”.

“Siamo lieti di supportare Air France-KLM nel suo percorso di ottimizzazione della rete con i nostri servizi di rete globali gestiti”, ha affermato Tom Homer, presidente della divisione Europa di GTT. “In qualità di provider globale di cloud networking con una vasta esperienza di servizi gestiti, GTT è nella migliore posizione per collaborare con successo alle iniziative di trasformazione della rete, di innovazione continua e di flessibilità che i leader del mercato dell’aviazione come Air France-KLM stanno perseguendo a vantaggio dei propri clienti”.