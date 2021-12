Il private cloud di Barclays è su HPE GreenLake

Barclays ha scelto HPE GreenLake per la propria piattaforma globale di private cloud. La banca ha siglato una partnership cloud strategica, che prevede che la piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake sarà parte integrante della strategia multi-cloud ibrida di Barclays e della trasformazione digitale nelle attività globali di Barclays. La piattaforma cloud automatizzata e aperta ospiterà migliaia di workload e supporterà la banca nel fornire ai propri clienti un’esperienza bancaria personalizzata avanzata.

La piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake garantirà un’esperienza cloud on-premise unificata, con capacità disponibile on demand e costi basati sul consumo per risorse di elaborazione, memoria e storage, offrendo la resilienza, la scalabilità e l’efficienza necessarie per soddisfare gli elevati standard di prestazione richiesti nel mondo digitale di oggi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Craig Bright, Group chief information officer di Barclays: «Oggi i nostri clienti si aspettano un’esperienza digitale intelligente, contestuale e personalizzata, senza interruzioni o rallentamenti. Con HPE GreenLake stiamo costruendo una piattaforma cloud che garantirà l’agilità e le prestazioni operative necessarie per raggiungere questa ambizione, fornendo un modello economico moderno per il private cloud».

Per Marc Waters, vicepresidente senior e amministratore delegato per Regno Unito, Irlanda, Medio Oriente e Sudafrica, HPE: «I sistemi bancari sono infrastrutture critiche nazionali. Resilienza, sostenibilità e sicurezza della piattaforma tecnologica sottostante sono i fondamenti non negoziabili che abilitano la fornitura di esperienze digitali personalizzate. Data l’importanza di Barclays come leader nei servizi finanziari globali con sede nel Regno Unito, siamo immensamente orgogliosi di essere stati scelti per fornire il loro private cloud. La nostra piattaforma HPE GreenLake fornisce infrastruttura, software e servizi che consentono automazione, controllo, flessibilità, esperienza eccezionale e un vantaggio commerciale».

I plus di HPE GreenLake Central per Barclays

Utilizzando la piattaforma HPE GreenLake, Barclays pagherà solo per le risorse che consuma, con la possibilità di impostare i propri workload ed eseguirli on-demand. Barclays utilizza HPE GreenLake Central per gestire i costi, l’utilizzo, la conformità e la sicurezza nell’intera struttura del private cloud, attraverso una dashboard globale unificata. Inoltre, l’ambiente dell’infrastruttura è gestito da HPE, garantendo tempi di attività costanti, patch, aggiornamenti regolari e ottimizzazioni automatizzate.

La piattaforma di private cloud globale di Barclays ospiterà migliaia di app e oltre 100mila workload che includeranno virtual desktop infrastructure (VDI), database SQL, server Windows e Linux. La migrazione dall’infrastruttura legacy al private cloud viene seguita da HPE Pointnext Services in collaborazione con il team Barclays.