Vectra AI cresce nell’Identity e SaaS Threat Management

Vectra AI, specialista nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche, ha annunciato l’acquisizione di Siriux Security Technologies, fornitore focalizzato nell’Identity e Software as a Service (SaaS) posture management. L’acquisizione fa di Vectra l’unico vendor in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di configurare e rilevare in modo sicuro le minacce attive nelle applicazioni cloud identity e SaaS, inclusi Microsoft Azure AD e Microsoft 365.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Hitesh Sheth, Presidente e CEO di Vectra AI: «Abbiamo aiutato le aziende a fermare l’ampia gamma di moderne campagne di attacco – dai ransomware diretti alla supply chain agli attacchi allo Stato nazionale, come quello di SolarWinds. Le applicazioni SaaS sono diventate un rifugio per gli attacchi informatici e la cloud identity è la chiave di accesso. Grazie all’esperienza combinata dei team di Vectra e Siriux, siamo ora in grado di offrire la migliore protezione ai clienti costretti ad affrontare queste minacce».

Vectra è conosciuta per la sua soluzione di livello mondiale di threat detection and response AI-driven per infrastrutture ibride e multi-cloud, inclusi public cloud, Saas, network e identity. Siriux estende la copertura di Vectra in una fase ancora anteriore nel ciclo di vita della minaccia, fornendo un livello di analisi per valutare le complesse configurazioni di identity e SaaS – colmando le lacune che consentono l’accesso agli attaccanti.

L’approccio leader di settore di Siriux si basa su quattro principi chiave: gestione dei privilegi, riduzione della superficie di attacco, service hardening e trust transitive management. Siriux analizza la configurazione di applicazioni come Microsoft Azure AD e Microsoft 365 in contrasto con questi principi, in modo da ottenere raccomandazioni pratiche e prioritarie per ridurre il rischio che un attacco vada a segno.

Per Aaron Turner, Founder e CEO di Siriux Security Technologies: «La nostra soluzione assicura che le organizzazioni facciano tutto il possibile per identificare le frequenti vie di infiltrazione nelle piattaforme SaaS e minimizzare la superficie di attacco della propria cloud identity e delle proprie applicazioni SaaS, seguendo le nostre raccomandazioni. Unendo le forze con Vectra, siamo capaci di migliorare la nostra soluzione con la comprovata capacità di rilevare e reagire, grazie all’AI, a metodi di attacco in rapida evoluzione che possono ancora aggirare anche la migliore postura di sicurezza».

L’acquisizione rinforza l’impegno di Vectra nell’affrontare le sfide di sicurezza che i clienti si trovano a dover gestire, mentre accelerano l’adozione di infrastrutture ibride e multi-cloud facendo grande affidamento su cloud identity e applicazioni SaaS.

Le condizioni finanziarie dell’accordo con Siriux Security Technologies non sono state rivelate. In base alla transazione Siriux Security Technologies opererà sotto il brand e la leadership di Vectra.