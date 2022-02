Sviluppo Reti per la nuova app di The North Face

Reti ha sviluppato un’innovativa soluzione applicativa per The North Face, azienda focalizzata sulla produzione di abbigliamento, attrezzature e calzature performanti per la montagna.

La nuova soluzione software in cloud ha l’obiettivo di migliorare la gestione del flusso di approvazione delle campagne relative alle diverse stagioni del calendario moda, in particolare per la divisione marketing dell’azienda.

La pandemia ha accelerato la trasformazione digitale in modo trasversale in tutti i settori, e in particolare all’interno del settore Fashion, che si sta orientando verso una digitalizzazione dei processi, non soltanto in termini distributivi e di vendite, ma anche più nel profondo, a partire dai modelli gestionali e organizzativi.

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, si è dunque adoperata per definire la struttura e le funzionalità dell’applicazione collaborando con The North Face, rivedendo il processo in uso della società e cercando di ottimizzarlo in modo più efficace, veloce e sistematizzato, mirando ad eliminare tutte le attività manuali e ridondanti.

All’interno di un ecosistema digitale interconnesso, l’applicazione sviluppata è caratterizzata da una user-experience semplice e intuitiva che permette la condivisione delle informazioni in real-time, oltre a facilitare i flussi di lavoro. Reti ha curato l’intero processo, dalla fase di assessment per facilitare l’introduzione in azienda del nuovo software fino al supporto tecnico.

Le competenze tecnologiche e metodologiche di Reti, in particolare la metodologia Agile utilizzata per lo sviluppo dell’applicazione, privilegiando una prospettiva più “leggera” e più incentrata sulla collaborazione e sulle persone rispetto agli approcci tradizionali, hanno contribuito alla scelta di Reti quale partner per questa rilevante attività.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA: «Siamo orgogliosi di avere conquistato la fiducia di The North Face, coniugando i pillar della nostra visione di cambiamento e trasformazione con quelli di una azienda in grado di generare innovazione attraverso design e materiali all’avanguardia. Ci legano inoltre i temi di sostenibilità: entrambe le nostre realtà sono impegnate nel promuovere modelli di business che preservino le risorse e l’ambiente, al fine di ridurre il più possibile l’impatto sul pianeta e costruire insieme un futuro più green. Siamo certi che gli utenti The North Face sapranno apprezzare l’ottimizzazione del processo e la maggiore e più veloce disponibilità di informazioni che la nuova soluzione sviluppata mette a loro disposizione».