Azure e Office 365 per la trasformazione digitale di Vibram

Vibram, azienda italiana specializzata nella produzione di suole di gomma per calzature destinate al mondo dell’outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, della riparazione e dell’ortopedia, garanzia di qualità e performance, innovazione e design, ha scelto di affidarsi a Microsoft e al partner Capgemini per dare vita a un progetto di collaborazione volto ad accelerare la trasformazione digitale dell’azienda e favorire lo sviluppo internazionale del business.

L’azienda ha infatti avviato a partire dal 2016 un processo di digitalizzazione in più fasi che l’ha portata a sposare i nuovi trend tecnologici come il cloud e l’AI con l’obiettivo di crescere e ampliare il proprio business nel mondo.

Per Vibram la scelta di passare al cloud di Microsoft Azure migrando il proprio ERP su SAP S/4HANA e l’adozione di strumenti come Office 365 e SharePoint è stato uno step obbligato per sostenere l’espansione internazionale del business, per cui la condivisione e l’archiviazione di dati è diventata una necessità sempre più stringente.

Fondamentale per l’azienda anche l’adozione di soluzioni e architetture in grado di aprire a ulteriori opportunità in termini di analisi di dati e utilizzo di tecnologie avanzate quali l’AI.

Dopo la decisione strategica di accelerare il journey to Cloud dell’ERP, il progetto è stato implementato a partire da gennaio 2021, con l’installazione dei primi sistemi di sviluppo: il go-live di tutta l’organizzazione italiana, che comprende circa 200 utenti, è avvenuto in soli cinque mesi, passando da SAP ECC a SAP S/4HANA e contestualmente a Microsoft Azure nella stessa finestra di business downtime.

Ma il processo di trasformazione digitale dell’azienda non si ferma qui. Terminata la migrazione per l’ERP in Italia, toccherà alla sede statunitense, dove nei prossimi mesi altri 150 utenti SAP potranno usufruire dello stesso salto di qualità garantito da Microsoft Azure ai dipendenti italiani.

L’azienda, inoltre, dopo aver mosso i primi passi nel Cloud, prevede l’introduzione di componenti di BI legate al marketing e al finance, con Azure Synapse e Microsoft PowerBI, nonché l’adozione di componenti AI di Azure Cognitive Services per il controllo qualità, mediante visione artificiale, nella produzione delle suole. Grazie al supporto delle soluzioni Microsoft Azure e alla professionalità ed esperienza del partner Capgemini, l’innovazione tecnologica sarà sempre più il driver di crescita dell’azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Virginio Basilico, Global IT Manager di Vibram: «Abbiamo deciso di non cambiare la squadra vincente che ci aveva consentito di fare, con efficacia ed efficienza, i primi passi verso la trasformazione digitale. Abbiamo quindi deciso di affidarci a Capgemini e alle soluzioni Microsoft Azure per questo importante salto nel Cloud pubblico. È stata una scelta di continuità ma anche di stima e fiducia: per quanto riguarda le soluzioni Microsoft abbiamo visto l’opportunità di sfruttare le tante sinergie tra le piattaforme già adottate, come Microsoft 365 e Azure; mentre nel caso di Capgemini ci interessava molto continuare a sfruttare la loro expertise sia su SAP sia su Azure».

Per Gerardo Ciccone, Head of Automotive, Manufacturing and LifeScience di Capgemini in Italia: «L’ambiziosa strategia cloud adottata da Vibram è un motore fondamentale per l’innovazione e per l’accelerazione della sua internazionalizzazione. Vibram ha scelto l’innovativa piattaforma cloud Azure per affrontare con successo le attuali sfide globali e costruire un futuro ancora più solido. Siamo lieti di accompagnare l’azienda nel suo percorso di digitalizzazione».

Come concluso da Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia: «Il percorso di Vibram verso l’adozione di soluzioni Cloud abilitanti un nuovo modo di collaborare e di utilizzare i dati in sicurezza sfruttando la flessibilità di Microsoft Azure dimostra come le aziende possano avviare i processi di trasformazione digitale partendo da diverse esigenze. Cloud, dati & AI e sicurezza, tre aree strategiche di innovazione oggi irrinunciabili per quelle realtà che vogliono crescere, sia a livello nazionale che internazionale. Siamo orgogliosi di aver contribuito allo sviluppo digitale di un’azienda storica come Vibram e non vediamo l’ora di supportarla nei prossimi passi».