Grant Thornton: partnership strategica con Esker per automatizzare processi aziendali

Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza Grant Thornton International Ltd, annuncia l’avvio di un accordo di partnership strategica con Esker, piattaforma cloud globale per l’automazione dei processi a supporto delle funzioni finance e customer service, volto a rafforzare la dematerializzazione e l’automatizzazione dei processi di business grazie ai servizi e alle funzionalità offerte dalle soluzioni integrate della piattaforma.

L’accordo siglato, che prevede la commercializzazione delle soluzioni Esker, si inserisce nella strategia di espansione e crescita di Grant Thornton che – grazie agli oltre 35 anni di esperienza di Esker nel campo della digitalizzazione valorizzata dalla sua presenza nel 2021 Magic Quadrant per la suite Procure-to-Pay e 2022 Magic Quadrant per Integrated Invoice-to-Cash Applications – potrà accrescere la propria competitività nel mercato di riferimento e attribuire valore aggiunto ai servizi offerti ai propri clienti grazie alla digitalizzazione dei processi.

Per far sì che i consulenti di Grant Thornton raggiungano una completa autonomia nell’applicazione delle soluzioni Esker, la partnership prevede un percorso formativo che permetta loro una conoscenza approfondita della piattaforma, per poter successivamente progettare e implementare le soluzioni cloud-based in linea con i requisiti dei propri clienti. Attualmente, un team dedicato di professionisti Grant Thornton ha già completato un primo ciclo di training presso la Esker University focalizzato ad acquisire competenze qualificate nei processi di gestione di ciclo attivo order to cash e di ciclo passivo procure to pay.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda i primi progetti in pipeline, è prevista dapprima una fase di specializzazione nei processi di ciclo passivo (Accounts Payable e Procurement), quindi nella realizzazione di soluzioni per automatizzare la fatturazione passiva (ricezione, validazione, reportistica e archiviazione) e di soluzioni per automatizzare la gestione degli acquisti indiretti (inserimento, visibilità, controllo budget e workflow approvativo). Per quanto riguarda la tipologia di aziende a cui saranno rivolte queste soluzioni, Grant Thornton ha saputo cogliere le migliori opportunità di business nell’industria del Retail e Fashion, settori su cui si focalizzerà nel breve-medio termine.

L’accordo vuole rappresentare un significativo passo avanti anche in termini di valorizzazione dell’offerta consulenziale rivolta ai clienti, in quanto le imprese che collaborano con Grant Thornton potranno godere di importanti benefici in termini di tempo, costi e risorse impiegate. Grazie alle soluzioni Esker, infatti, l’azienda potrà migliorare la business continuity; rendere i processi aziendali più efficienti, riducendo i costi operativi, e più veloci, eliminando le attività manuali; garantire la massima visibilità e trasparenza nei processi documentali; migliorare le relazioni strategiche con i fornitori e promuovere la sostenibilità ambientale.

Roberto Antoniotti, CEO di Grant Thornton Digital, ha commentato: “In un contesto sempre più competitivo come quello attuale, l’automazione e la conseguente ottimizzazione dei processi aziendali rappresenta un elemento fondamentale per potersi differenziare dal mercato e attribuire maggior valore ai servizi offerti ai propri clienti. Va in questa direzione la collaborazione con Esker che siamo certi porterà ad importanti risultati per i nostri clienti, che daranno vita, nel lungo periodo, a proficue e ambiziose opportunità di business. Rendere i processi paperless, automatizzare le procedure di gestione degli ordini e di fatturazione liberandole dall’intervento umano, significa poter efficientare il nostro business, massimizzando i tempi e ottimizzando le performance desiderate, ma anche stimolare la nostra clientela ad interfacciarsi sempre più con strumenti innovativi e digitali, in modo da restare al passo con le loro aspettative in continua evoluzione”.

“L’alleanza con Grant Thornton supporta la nostra strategia di costruire una rete di partner per ampliare la base clienti e sviluppare nuove opportunità di business” ha dichiarato Giovanni Gavioli, Managing Director di Esker Italia. “La loro presenza globale ci aiuterà a fornire, ad un numero sempre più alto di aziende, una miglior visibilità e un maggior risparmio attraverso l’automatizzazione del cash conversion cycle”.