Hilti trasforma la pianificazione della supply chain con Blue Yonder

Con l’obiettivo di migliorare i livelli di servizio e ridurre i costi complessivi della supply chain, Hilti, leader mondiale nelle soluzioni per i professionisti dell’edilizia, ha scelto Blue Yonder per guidare la trasformazione digitale delle capacità di pianificazione della supply chain. L’azienda ha infatti recentemente completato con successo l’implementazione di Luminate Planning, la soluzione di Blue Yonder per la pianificazione delle vendite e delle operation (S&OP) basata su SaaS, a supporto dei processi di planning globali per disporre di una supply chain end-to-end guidata da previsioni di vendita integrate e unificate.

Hilti è una multinazionale che vende direttamente ai clienti, con una media di 250.000 contatti al giorno e il lancio di oltre 60 innovazioni di prodotto all’anno. L’azienda era alla ricerca di un approccio S&OP standard per tutti i mercati e le oltre 190 linee di produzione, che garantisse univocità a livello di flusso lavoro, processo, sistema e coordinamento centrale in tutte le fasi della pianificazione e si è rivolta a Blue Yonder, già fornitore di soluzioni per la supply chain.

Grazie a Blue Yonder ora Hilti può contare su:

· Visibilità sui potenziali rischi e opportunità e chiara comprensione degli impatti finanziari di ogni decisione. Questo migliora il processo decisionale tattico e strategico nelle vendite, nel marketing, nella supply chain e nel finance.

· Forte miglioramento della visibilità e delle capacità di analisi: metriche standard e il miglioramento della reportistica e delle analisi grazie alla piattaforma Luminate di Blue Yonder consentono di ottenere la giusta visibilità e di agire nel modo più idoneo.

· Maggiore maturità dei processi: in particolare, engagement, partecipazione e univocità dei processi S&OP all’interno dei mercati.

· Potenti capacità tecnologiche: l’utilizzo di Blue Yonder come piattaforma comune con funzionalità di reportistica dettagliata e monetizzazione volume to value, offre la giusta trasparenza a tutte le parti interessate.

“Gli scenari di business sono estremamente volatili ed è necessario gestire i rischi nel miglior modo possibile; tuttavia, la gestione dei rischi non è sufficiente. Costruire una supply chain resiliente ci consente di avere successo in un ambiente in evoluzione e le capacità S&OP di Blue Yonder svolgono un ruolo importante nel rendere le nostre operation resilienti. Con l’aiuto di Blue Yonder, non solo possiamo gestire i rischi al meglio, ma anche identificare e sfruttare ogni opportunità”, ha affermato Federico Scotti di Uccio, Global Head of S&OP, Hilti.

La soluzione Sales & Operation Planning (S&OP) di Blue Yonder offre a Hilti un approccio interfunzionale alla pianificazione aziendale integrata, che abbraccia l’intera supply chain. Di conseguenza, Hilti può stabilire obiettivi concretizzabili in termini di entrate, costi e margini e coinvolgere l’intera supply chain per il loro raggiungimento. Grazie ai processi S&OP abilitati da Blue Yonder, Hilti può creare un piano di vendita globale, un piano di produzione e un piano di inventario integrati, con un forte contributo all’introduzione di nuovi prodotti e all’adesione al piano finanziario.

“L’obiettivo di Hilti era creare un sistema di pianificazione unico, dal fornitore al cliente, che comprendesse le operazioni globali. Le nostre soluzioni di pianificazione non solo hanno soddisfatto tutte le esigenze funzionali per la pianificazione delle vendite e delle operation in tutto il mondo, ma hanno anche fornito requisiti non funzionali come architettura, integrazione, performance e sicurezza. Grazie alle nostre funzionalità Cloud, Hilti è stata in grado di lanciare la soluzione rapidamente e ottenere risultati immediati”, ha dichiarato Johan Reventberg, EMEA President, Blue Yonder.