VOIspeed cresce nel segno della collaborazione

TeamSystem Communication, società focalizzata sulle tecnologie di telefonia IP, annuncia un nuovo aggiornamento di VOIspeed che è in grado di portare a un nuovo livello la collaborazione tra colleghi.

Oltre a offrire un’ampia gamma di strumenti nell’ambito della comunicazione integrata, VOIspeed dispone da tempo anche delle funzionalità di un miniCRM che consente alle imprese di gestire al meglio dati e informazioni relative a clienti, fornitori e prospect, consentendo la loro condivisione tra i team di lavoro, sia in presenza sia in smart working.

Con l’ultimo aggiornamento di VOIspeed, più in particolare, anche gli utilizzatori dell’interfaccia Web del centralino riceveranno notifiche pop up per la segnalazione delle chiamate entranti, dei messaggi di chat e di quelli presenti nella casella vocale, consentendo di avere in tempo reale il pieno controllo su tutte le comunicazioni in arrivo e su quelle da gestire.

L’introduzione di un report avanzato delle chiamate, invece, mette a disposizione le informazioni relative a ogni contatto presente nell’agenda condivisa, permettendo di visualizzare i dettagli di tutte le chiamate intercorse e di ricostruirne lo storico.

Particolarmente utile, infine, l’ampliamento delle informazioni messe a disposizione dell’utente dallo strumento di ricerca globale; ora, effettuando una qualsiasi ricerca in VOIspeed, il SW restituisce in maniera aggregata risultati da Rubrica e Report chiamate e permette un filtraggio per tipologia a posteriori.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Paolo Cinti, Responsabile di Prodotto di TeamSystem Communication: «Stiamo continuando a migliorare VOIspeed con l’obiettivo di fornire alle imprese servizi ed esperienze d’uso di livello sempre più elevato, mettendo a loro disposizione un esteso ventaglio di funzionalità utili alla collaborazione e allo scambio d’informazioni tra colleghi, ovunque si trovino a lavorare. Questi nuovi strumenti, quelli che abbiamo in cantiere e che rilasceremo con i prossimi aggiornamenti, insieme alle ampie possibilità sul fronte dell’integrazione che oggi offre VOIspeed, non potranno che venire apprezzati dai nostri clienti e siamo certi che potranno contribuire a garantirci i tassi di crescita a doppia cifra che abbiamo registrato negli ultimi anni».