VOIspeed di TeamSystem si integra ora con Vtiger One

TeamSystem Communication, società focalizzata sulle tecnologie di telefonia IP, annuncia l’integrazione di VOIspeed con , società focalizzata sulle tecnologie di telefonia IP, annuncia l’integrazione dicon Vtiger One , una delle soluzioni per la gestione delle relazioni con i clienti all-in-one più utilizzata e apprezzata a livello mondiale .

Progettato con l’obiettivo di offrire un’ampia gamma di strumenti nell’ambito della unified communication e al contempo assicurare la possibilità di essere facilmente integrato con software e gestionali di ogni tipo, VOIspeed non si limita a una gestione evoluta dei servizi di telefonia, ma consente di dare un concreto impulso alla produttività, portando la collaborazione tra colleghi a un nuovo livello.

L’integrazione tra Vtiger One e VOIspeed, infatti, non solo consente agli utenti del CRM di visualizzare all’arrivo di una chiamata tutte le informazioni relative all’interlocutore, di chiamare semplicemente cliccando sui numeri di telefono presenti sul gestionale, di rendicontare e valorizzare le attività telefoniche, nonché di ricevere le telefonate sul proprio smartphone sfruttando le linee telefoniche aziendali, bensì mette disposizione anche caselle vocali, chat e strumenti per la condivisione dei file e per l’organizzazione di meeting e videoconferenze, le cui sessioni possono venire estese anche a collaboratori e clienti ovunque essi si trovino senza costi aggiuntivi.

“L’integrazione con Vtiger One è solo l’ennesima conferma del nostro impegno su questo fronte, che continuiamo a sviluppare con lo stesso entusiasmo e le stesse energie che dedichiamo all’implementazione e al continuo miglioramento dei servizi di telefonia e di collaborazione di VOIspeed”, ha dichiarato Amedeo Benemia, Responsabile Canale Diretto TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “In effetti, la nostra soluzione è già oggi molto di più di un centralino telefonico software e continuerà a evolversi per rispondere sempre al meglio alle nuove esigenze delle imprese, consentendo ai suoi utilizzatori di lavorare sempre meglio e con maggior soddisfazione”.