Cybersecurity al centro per COMeSER e Naquadria

COMeSER, realtà specializzata nell’offerta di servizi internet ADSL e telefonia VoIP con sede a Fidenza, in provincia di Parma, e Naquadria, Data Center e Solution Provider dell’Emilia Romagna, da vent’anni sul mercato per offrire ai clienti il migliore servizio e la migliore gestione dei dati con la massima sicurezza, hanno organizzato un webinar gratuito sul tema della Cybersecurity.

In una società totalmente informatizzata come quella in cui viviamo immersi, infatti, il tema della Cybersecurity è oggi di primaria importanza. Gli attacchi informatici finalizzati all’accesso dei dati sensibili e all’estorsione di denaro sono sempre più diffusi. La tecnologia adottata, insieme alla consapevolezza dei dipendenti, sono i due elementi fondamentali per impostare una base corretta per l’implementazione di misure di sicurezza efficaci.

Perché? Semplice: gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e mirati a colpire il modo puntuale il business. Inoltre, gli attacchi informatici finalizzati all’accesso dei dati sensibili e all’estorsione di denaro sono sempre più diffusi.

Lo sapete che un attacco richiede settimane, se non mesi per essere preparato?

Se ne parlerà nel webinar live fissato per il prossimo 28 giugno, alle ore 10. Si parlerà di Cybersecurity e di quali misure adottare per proteggere il proprio business.

Cybersecurity: gli argomenti trattati nel webinar

SICUREZZA INTERNA: Managed Detection and Response (MDR)

Monitoraggio costante di tutti i dispositivi connessi ad internet e più vulnerabili agli attacchi, 24hx7g.

Team di specialisti altamente qualificati con capacità di risposta immediata e report mensili dettagliati.

SICUREZZA ESTERNA: Scansione Deep e Dark Web

Analisi e verifica delle credenziali e dei dati aziendali rubati presenti sul Deep Web ad insaputa del cliente.

Individuazione dei punti di ingresso vulnerabili del proprio dominio e stesura di report mensili dettagliati.

SECURE DNS

Protezione da malware nascosti in applicazioni, documenti e siti web apparentemente innocenti.

Controllo del traffico in uscita, verifica della reputazione dei domini con blocco di quelli pericolosi.

PENETRATION TEST: Analisi delle vulnerabilità

Individuazione dei punti deboli di un’infrastruttura o di un sistema, attraverso test studiati sulle singole esigenze del cliente. Viene mostrato come un potenziale attacco può sfruttare le vulnerabilità esistenti, compromettendo il patrimonio informativo aziendale.

PHISHING ASSESSMENT: Test sulla consapevolezza dei dipendenti

Test di sicurezza che ha lo scopo di indurre l’utente a cliccare su di un link, inserire le proprie credenziali o scaricare un allegato dannoso attraverso una mail ad hoc.

Test completamente personalizzato per valutare la conoscenza delle persone che lavorano per la tua azienda.