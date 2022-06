CEMS ottimizza i processi digitali con SAP Business One

CEMS (Centro Medico Specialistico) nasce nel 2009 con l’obiettivo di fornire i migliori servizi sanitari a prezzi accessibili sul territorio veronese. L’iniziale orientamento verso la medicina sportiva e riabilitativa è stato integrato negli anni con un’attenzione sempre maggiore sulla prevenzione e sulla cura del paziente a 360°.

Nel 2015, in concomitanza con la ristrutturazione della sede e la realizzazione di 15 nuovi ambulatori, si è resa necessaria la ricerca di un sistema gestionale che permettesse al Centro Medico Specialistico di riorganizzare i processi aziendali e i flussi organizzativi che con l’espansione del business, delle strutture e dell’organico assumevano nuove dimensioni e dinamiche. Razionalizzare i processi e strutturare un flusso lavorativo organizzato e controllato era parte essenziale del servizio al paziente che il Centro voleva garantire.

Nel 2021, CEMS ha registrato 111.000 prestazioni erogate, 50.000 pazienti accolti in una struttura poli-specialistica di oltre 4.200 mq e una crescita media annua del 19% del fatturato negli ultimi cinque anni.

Nuovi servizi specialistici e sicurezza dei dati sensibili supportati da SAP Business One

Tra le necessità più urgenti che la crescita del CEMS evidenziava emergeva quella di dotarsi di un sistema gestionale integrato con le soluzioni verticali per la refertazione, la prenotazione e la gestione del paziente e che permettesse di riorganizzare e ristrutturare i processi di lavoro in maniera organica. Inoltre, la particolarità delle informazioni trattate richiedeva al Centro Medico Specialistico di adottare una soluzione che garantisse maggiore sicurezza sui dati sensibili e la privacy dei pazienti.

Il CEMS ha optato per SAP Business One che, oltre a rispondere a queste necessità, ha aiutato il Centro a implementare anche una serie di servizi specialistici a favore del paziente, facilitare il lavoro interno relativo alle analisi e alle statistiche dei dati e a migliorare il lavoro degli oltre 150 medici che tutt’ora operano nella struttura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giacomo Luisi, Direttore Operativo, CEMS, Italia: «Un’impresa parte sempre dall’idea di un uomo, ma si realizza solo con un gruppo di persone che lavorano bene. La nostra capacità di migliorarci continuamente e il riconoscimento dei nostri pazienti, ci ha permesso di diventare un modello di autentica sanità privata d’eccellenza. Abbiamo scelto SAP dopo un’attenta software selection, è un brand internazionale riconosciuto e leader di settore, con soluzioni consolidate, e per avvalerci di questa tecnologia ci siamo affidati a InformEtica Consulting, sia perché ci garantiva affidabilità e presidio grazie alla sua vicinanza territoriale ma, soprattutto, perché consigliata da aziende partner con cui collaboriamo da anni».

Per Andrea Grigoli, Presidente CdA InformEtica Consulting: «La collaborazione con il CEMS è nata diversi anni fa ed è stata per noi una sfida che ci ha aperto nuove opportunità di sviluppo. Infatti, entrare nel mondo dei servizi sanitari ci ha mostrato come siano importanti i processi digitali ottimizzati con SAP Business One per rendere migliore il servizio al paziente. Noi siamo strumenti tecnologici in mano a medici e operatori che lavorano per il benessere della persona e questo ci rende orgogliosi di affiancare il CEMS nel suo percorso digitale».

CEMS oggi può già fare le prime valutazioni dei risultati raggiunti con SAP Business One e in particolare emerge una maggiore automazione dei processi e controllo dei dati più puntuale ed efficiente, la riorganizzazione dei flussi dei dati tra le diverse aree e i servizi aziendali attraverso una struttura modulare, un monitoraggio attivo del funzionamento aziendale attraverso report statistici puntuali e completi. Inoltre, il Centro Medico Specialistico è riuscito a massimizzare l’efficienza organizzativa con piena integrazione tra macchinari e software esterni mentre l’adozione di SAP Business One ha favorito la digitalizzazione aziendale con la possibilità di gestire le diverse sedi sul territorio.

Infine, come concluso da Adriano Ceccherini, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia e Grecia: «SAP Business One è la soluzione tecnologica ideale per quelle aziende in costante espansione che oltre a semplificare i processi si adatta alle nuove dinamiche del business, alle emergenti esigenze e le accompagna nella loro crescita».