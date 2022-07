OTEGLOBE sceglie la soluzione ICE6 di Infinera per la propria rete paneuropea

Infinera annuncia che OTEGLOBE, leader tra i carrier in Sud Europa, ha scelto la soluzione ICE6 800G di Infinera per la propria rete paneuropea, per potenziare la capacità sulla propria infrastruttura e offrire nuovi servizi da 400 GbE ai propri clienti. La tecnologia Infinera ICE6 implementata sulla piattaforma GX G42 permette a OTEGLOBE di migliorare le prestazioni e aumentare la velocità di trasmissione della propria rete con una migliore efficienza dei costi.

La soluzione ICE6 di Infinera ha offerto risultati eccellenti in termini di prestazioni sulla tratta sottomarina di OTEGLOBE che collega la Grecia all’Italia, garantendo una capacità trasmissiva superiore del 60% rispetto a quella attualmente disponibile. L’aumento della capacità su queste tratte sottomarine, che sono una parte fondamentale della rete OTEGLOBE, è di vitale importanza per il carrier.

La rete paneuropea OTEGLOBE, con oltre 21.000 km di fibra, si estende in Grecia, nei Balcani, in Italia ed Europa orientale e occidentale, e si collega ai principali gateway Europei per offrire una connettività avanzata e altamente resiliente in tutta la regione.

“OTEGLOBE dispone dell’infrastruttura di rete più affidabile della regione, che consente di fornire servizi innovativi e affidabili ai propri clienti”, ha commentato il CTO di OTEGLOBE Panagiota Bosdogianni. “Infinera è leader mondiale nella tecnologia ottica, e con la soluzione ICE6 sulla piattaforma G42 espande in modo significativo la capacità delle nostre dorsali di rete, consentendo l’estensione del traffico su banda L e rispondendo alle nostre esigenze di riduzione dei costi operativi e di automazione”.

“La soluzione ICE6 di Infinera continua a essere implementata a livello globale per la fornitura di servizi innovativi ad alta capacità, scalabili, flessibili e affidabili che aiutano i carrier a soddisfare le crescenti richieste di ampiezza di banda”, ha aggiunto Nick Walden, Senior VP Worldwide Sales di Infinera. “L’implementazione della soluzione ICE6 sull’infrastruttura OTEGLOBE rende più moderna la rete e offre ai clienti i servizi più innovativi, tra cui le connessioni a 400 GbE”.