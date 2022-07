Horsa acquisisce Aglea

Horsa, system integrator che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni di grandi dimensioni, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Aglea S.r.l., società specializzata nella sicurezza e governance in ambito SAP.

Grazie a quest’operazione che prevede l’integrazione di 35 dipendenti di Aglea nel Gruppo, Horsa arricchisce la propria offerta con ulteriori competenze e specializzazioni SAP, più in particolare in ambiti Security, Auditing, Governance e GDPR. La società ha raggiunto più di 120 clienti dal suo anno di fondazione, 2003, è Partner di SAP e partner riconosciuto di formazione nelle aree di specializzazione. Nel 2021 il fatturato di Aglea si è attestato a 3,7 milioni di euro.

Con questa iniziativa, Horsa si conferma sul mercato come primario interlocutore di SAP in grado di accompagnare e indirizzare i clienti nel processo end to end di trasformazione digitale e nella scelta della migliore piattaforma e tecnologia disponibile rispetto alle reali esigenze di business dell’impresa. Horsa RUN affianca una vasta gamma di clienti, in particolare quelli che operano nell’industria manifatturiera, dei prodotti di largo consumo del packaging e, con la acquisizione di Aglea, espande ulteriormente la specializzazione nei settori Automotive e Utilities.

“Il nostro obiettivo è quello di arricchire continuamente l’offerta di Horsa, sia per linee interne sia tramite operazioni straordinarie, garantendo gli standard di qualità a tutti i nostri clienti. L’acquisizione di Aglea si inserisce perfettamente in questa strategia che prevede l’integrazione sinergica di realtà eccellenti”, ha commento il CEO di Horsa, Nicola Basso. “Horsa allo stesso tempo offre le risorse, la rete di relazioni e le funzioni di supporto che sono elementi facilitatori nel percorso di crescita”.

“Sono entusiasta di far parte del team eccezionale di Horsa e non vedo l’ora di poter espandere i nostri servizi, integrando la nostra consulenza sulla sicurezza e sulla governance, argomenti di sempre maggiore importanza e criticità nella continuità aziendale, con gli altri applicativi già in utilizzo”, ha aggiunto Andrea Cavalleri, fondatore e CEO di Aglea.

“Insieme ad Aglea offriamo un asset strategico e una gamma ancora più completa ai nostri clienti che sono sempre più sensibili sulle tematiche di sicurezza. Ciò rappresenta un segmento fondamentale del nostro business con delle opportunità inesplorate che coglieremo nel prossimo futuro per diventare un riferimento ancora più importante nel mondo SAP”, ha commentato Luca Bruno, CEO di Horsa RUN (Business Unit SAP di Horsa) e Executive Vice President di Horsa.