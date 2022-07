VIT sceglie la rete private 5G di Verizon Business

Verizon Business e Virginia International Terminals, LLC (VIT) hanno annunciato un accordo per costruire una rete private 5G a banda ultra larga in uno dei principali terminal per container di Port of Virginia.

Virginia International Terminals è una società privata di gestione di terminal, di proprietà della Virginia Port Authority, ente governativo dello stato della Virginia. VIT è uno dei gestori di terminal per container tecnologicamente più avanzati al mondo e utilizzerà la rete per sviluppare l’impiego di camion con guida autonoma per la consegna e il ritiro dei container all’interno del terminal. L’implementazione della rete privata On Site 5G è scalabile e offre anche a VIT la possibilità di sostituire il WiFi con una connessione private 5G sicura all’interno del Virginia International Gateway, un terminal marittimo di 275 acri. Si tratta del secondo accordo di Verizon Business con un importante porto internazionale e il primo negli Stati Uniti.

“I porti marittimi offrono alcune delle migliori possibilità di impiego della potenza della rete private 5G, che viene sfruttata ad esempio per veicoli autonomi, per le attrezzature pesanti connesse e per garantire la sicurezza del monitoraggio e della logistica in tempo reale”, ha affermato Sowmyanarayan Sampath, CEO di Verizon Business. “Ecco perché On Site 5G è l’ideale per partner innovativi come Virginia International Terminals, offrendo un’ampia gamma di funzionalità 5G, sia per le esigenze industriali ad alta intensità di dati e larghezza di banda elevata sia per la sicurezza e l’affidabilità della broadband per le attività quotidiane”.

“La rete privata On Site 5G di Verizon è giusta per noi perché è flessibile, scalabile e abbastanza potente sia per l’uso industriale esterno che per la banda larga in ufficio”, ha affermato Rich Ceci, SVP of Technology and Projects di VIT. “Lo sviluppo della tecnologia dei veicoli autonomi applicata ai camion stradali ha un impatto ambientale significativo e affronta il problema legato alla grave carenza di conducenti che sta attualmente affliggendo l’industria dei trasporti. Consideriamo Verizon il più importante fornitore di tecnologia 5G sul mercato e siamo entusiasti di lavorare con loro”.

Nell’anno fiscale appena concluso, VIT ha gestito 3,7 milioni di TEU (per un totale di 2 milioni di container) che rappresentano circa 47 miliardi di dollari di prodotto interno lordo dello stato. VIT ha recentemente ricevuto una sovvenzione dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti per realizzare una dimostrazione di fattibilità per camion stradali a guida autonoma, riunendo esperti dell’industria e del mondo accademico per ideare una soluzione per questa esigenza cruciale per la catena logistica. Private 5G è una componente essenziale per la risoluzione di questo problema.

On Site 5G è una rete privata sicura e non autonoma che combina piccole celle a banda ultra larga 5G con un packet core LTE e radio di supporto, in grado di garantire la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi LTE e 5G. Man mano che la tecnologia e le funzionalità 5G avanzano e si evolvono, On Site 5G offre ai clienti una piattaforma scalabile e personalizzabile per sfruttare gli sviluppi di tecnologie emergenti come IoT, AI/ML, AR/VR, edge computing in tempo reale e molto altro.