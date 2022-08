INNOVERY cresce in Spagna acquisendo il 100% di Open3S

Innovery, multinazionale italiana specialista nel settore della cybersecurity, controllata da Wise Equity, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Open3S, società spagnola, con un approccio innovativo e ad alta affidabilità tecnologica, specializzata in servizi e soluzioni di cybersecurity, data analytics ed infrastrutture IT.

Con questa operazione Innovery rafforza la propria presenza in Spagna, consolidando ulteriormente il posizionamento nell’ambito della gestione della cybersecurity a livello internazionale. Nello specifico, grazie alle competenze di Open3S, al suo team multidisciplinare, e al suo vasto portfolio clienti, Innovery sarà in grado di aumentare la propria offerta sul mercato iberico. Il gruppo Innovery è presente in Spagna dal 2008, soprattutto attraverso soluzioni B2B in ambito e-business rivolte a diversi gruppi bancari domestici e internazionali.

L’acquisizione di Open3S non solo creerà sinergie tra le due realtà, ma contribuirà a un incremento dei ricavi di Innovery in Spagna e in America Latina, che raggiungeranno un valore atteso di circa 15 milioni di euro con una crescita del 100%. L’acquisizione inoltre porterà il numero di dipendenti sul territorio a oltre 130 unità, con l’integrazione di una nuova sede a Barcellona.

Open3S, da parte sua, potrà avvalersi della forza di un Gruppo internazionale, presente in Italia, Spagna e Messico, che nel 2021 ha registrato una crescita del 15% del fatturato, pari a 55,5 milioni di euro. L’operazione sarà inoltre funzionale per accelerare il piano di sviluppo del Gruppo che punta a diventare un player sempre più competitivo sul mercato di riferimento. Il valore aggiunto che porterà Open3S renderà ancor più trasversale il pacchetto di servizi di Innovery sul mercato spagnolo, integrando le soluzioni in ambito e-business, e rafforzando le skills nel settore della cybersecurity, del cloud e degli analytics.

Juan Manuel Pascal, già CEO di Open3S, sarà a capo delle attività del Gruppo Innovery in Spagna e Messico.

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di accogliere Open3S all’interno della famiglia di Innovery, soprattutto in un momento in cui le società di tutto il mondo stanno affrontando sfide epocali nel settore della cybersecurity. Attraverso questa acquisizione il Gruppo va ad aggiungere un altro tassello importante nella strategia di espansione sul mercato iberico, un mercato in cui siamo presenti dal 2008, ma in cui non siamo stati in grado di competere con grandi gruppi specializzati nella cybersecurity. Oggi, grazie all’integrazione del know-how di Open3S potremo fornire un’offerta ancor più completa, incrementando la nostra competitività.”

Juan Manuel Pascal, fondatore ed ex CEO di Open3S, ha dichiarato: “L’ingresso di Open3S in un gruppo internazionale come Innovery rappresenta una grande opportunità di crescita reciproca e, allo stesso tempo, permetterà a Open3S di mantenere il DNA innovativo e differenziale che lo ha sempre contraddistinto. Entrando a far parte della famiglia Innovery, continueremo a supportare i nostri clienti fornendo loro soluzioni distintive per creare valore aggiunto”.

Ilaria Montefusco, Investment Manager di Wise Equity ha dichiarato: “Grazie all’integrazione con Open3S, il Gruppo Innovery rafforza il presidio su un mercato strategico come quello iberico, che offre importanti spazi di crescita. Con la quinta acquisizione in tre anni, Innovery è un esempio eccellente del percorso di buy-and-build che Wise Equity implementa a supporto dello sviluppo delle proprie partecipate. Siamo orgogliosi di vedere Innovery rafforzare la propria posizione di leadership nel mercato della cybersecurity anche a livello internazionale.”

I team di Simmons & Simmons in Italia e in Spagna hanno supportato Innovery per gli aspetti legali; mentre lo Studio Spada Partners ha assistito la società per gli aspetti finanziari; BDO Spain per gli aspetti fiscali; You are Capital ha supportato Innovery come buy side advisor.