Automatizzazione fa rima con digitalizzazione

Pro Studio è oggi una società tra professionisti con un focus sulle aree contabilità e bilancio, fiscale e tributaria, gestione e amministrazione del personale e soprattutto consulenza.

“Pro Studio nasce da uno studio di famiglia che dopo varie evoluzioni è diventata la realtà odierna che conta 14 tra collaboratori e professionisti” racconta Alberto Ortile che dirige Pro Studio.

In un territorio ricco di piccole e medie imprese è forte la necessità non soltanto di servizi basici ma di una consulenza evoluta su moltissimi aspetti gestionali e manageriali. “Soddisfare queste esigenze ci è stato facilitato dalla partnership digitale con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che ha affiancato la nostra crescita in questi anni.”

Pro Studio è sempre stato molto attento alla dotazione digitale. Attraverso soluzioni tecnologiche adeguate e con l’obiettivo dello sviluppo e della crescita, anche attraverso le innovazioni digitali, Pro Studio ha costruito la solida base sulla quale svilupparsi in futuro. Alberto Ortile disegna come e in che direzione lo Studio intravede il proprio sviluppo.

“Le necessità della nostra clientela si sono modificate con il mutare del mercato e con la crescita che le PMI del territorio hanno registrato. Stiamo passando momenti complicati causati dalla pandemia prima ed oggi dal conflitto in Ucraina con tutte le conseguenze del caso, ma non per questo gli imprenditori veneti non smettono di immaginare il loro futuro e l’evoluzione delle loro realtà imprenditoriali. In questo Pro Studio li vuole affiancare con consulenze altamente professionali ad esempio nell’ambito del controllo della gestione o della finanza aziendale. Vogliamo supportare la nostra clientela in tutte quelle aree che una piccola realtà imprenditoriale non riesce a sviluppare con cognizione di causa e con una strategia pensata e poi implementata. Stiamo trasformandoci in veri e propri CFO esterni delle società che assistiamo.”

Questo passaggio implica l’adesione di tutto lo Studio per uniformare le capacità di output e per offrire alla clientela un risultato omogeneo e altamente efficace.

“Il segreto sta nei dati. Oggi non possiamo più esimerci da una profonda analisi di quella massa enorme di dati che emergono dalle operazioni contabili, amministrative e fiscali. Un tesoro che è rimasto per tanto tempo inesplorato e che oggi è indispensabile per offrire alla clientela una strategia amministrativa e fiscale e per poter dialogare con le controparti finanziarie in modo adeguato ed attrezzato. Il tool digitale per affrontare questo passaggio si chiama Genya ed è un’innovazione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.”

La suite Genya rappresenta infatti un innovativo ambiente digitale nel quale trovano spazio moduli per la contabilità, la creazione del bilancio, i dichiarativi, la gestione dello studio e naturalmente anche la fatturazione elettronica usufruibili in mobilità, su ogni supporto e con avanzati strumenti di collaborazione a distanza.

“La digitalizzazione sarà sempre più importante perché consente un approccio automatizzato e un’analisi approfondita con una base dati sempre più allargata. Con software come quelli che formano l’ecosistema Genya e come quello di Fattura SMART, con le sue SMART Skills, otteniamo la parallela crescita della professione e delle imprese. Mi piace citare un banalissimo fatto al quale mi è capitato di assistere personalmente. Abbiamo dotato un nuovo cliente dell’applicativo di fatturazione elettronica Fattura SMART ed era passato in Studio per una breve introduzione al nuovo strumento. Dopo pochissimi passaggi il cliente ha esclamato «ma questa è davvero un’altra cosa!!». Ebbene li ho davvero capito che la trasformazione digitale non soltanto ci consente di lavorare meglio e con più efficienza, ma è uno strumento di fidelizzazione e di collaborazione senza eguali.”