Oracle Cloud Hospitality per BWH Hotel Group (Best Western)

BWH Hotel Group, uno dei più grandi gruppi alberghieri del mondo – che ha tra i suoi brand più noti Best Western Hotels & Resorts – è la prima realtà del settore hotellerie a integrare il suo sistema di prenotazione centrale (CRS, Central Reservation System) con il property management system (PMS) di Oracle Hospitality OPERA Cloud, dedicato alla gestione delle strutture alberghiere, tramite la piattaforma Oracle Hospitality Integration Platform.

Questa scelta agevola l’adozione di OPERA Cloud da parte di qualsiasi hotel all’interno delle catene BWH Hotel Group (tra cui le strutture Best Western Hotels & Resorts e SureStay Hotel Group) per semplificare e migliorare l’operatività e offrire un servizio di eccellenza ai clienti. Ad esempio il Best Western Plus Alfa Aeropuerto, in Spagna, ha già attivato l’integrazione e sta godendo dei benefici che apporta.

“L’innovazione è sempre stata una priorità per BWH Hotel Group, e oggi, con le aspettative dei clienti in cambiamento e gli albergatori costretti ad adattarsi a nuovi modi di lavorare, questo focus sull’innovazione è più importante che mai”, ha dichiarato Greg Adams, Senior Vice President e Chief Digital Officer, BWH Hotel Group. “Ci impegniamo ad aiutare tutte le nostre strutture offrendo l’accesso alle tecnologie più recenti, e siamo orgogliosi di collaborare con Oracle. Proprio con Oracle siamo stati la prima catena alberghiera globale a completare un’integrazione nativa tra il nostro sistema di prenotazione centrale privato e OPERA Cloud. Grazie a questa integrazione, i proprietari degli hotel oggi potranno adottare facilmente Property Management System moderni e in cloud, per gestire al meglio la loro operatività, aumentare i ricavi e alleviare il carico di lavoro riducendo lo stress del loro personale”.

Operatività al top per gli hotel di tutte le dimensioni

BWH Hotel Group è presente in quasi 100 Paesi con circa 4.500 strutture, e comprende brand come WorldHotels Collection, Best Western Hotels & Resorts e SureStay Hotel Group. La tecnologia Oracle Hospitality è utilizzata attualmente in centinaia di strutture ricettive di BWH Hotel Group.

Con la connessione tra il sistema di prenotazione centrale di BWH Hotel Group e OPERA Cloud, basata su Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP), gli hotel potranno ora connettere tutte le loro informazioni operative a un’unica piattaforma. Grazie a flussi di lavoro configurabili secondo le diverse esigenze, OPERA Cloud consente di lavorare con maggiore efficienza, ridurre le spese operative e ottimizzare la gestione del personale. Il sistema ha costi contenuti, è intuitivo, facile da usare e velocizza e semplifica il processo di inserimento dei dipendenti. Inoltre è possibile accedere ai sistemi da ovunque, perchè OPERA Cloud è disponibile anche in mobilità mobile su tablet e smartphone.

“BWH Hotel Group è uno dei brand alberghieri più importanti a livello mondiale, e serve tutti i segmenti di mercato“, ha dichiarato Alex Alt, General Manager di Oracle Hospitality. “Grazie a questa integrazione, Oracle estende la sua collaborazione tecnologica di lunga data con BWH Hotel Group per consentire agli hotel del gruppo di passare al cloud e così adattarsi alle nuove esigenze, funzionare in modo più efficiente e servire al meglio gli ospiti in un momento di grandi cambiamenti del settore e delle aspettative dei clienti“.