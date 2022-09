Maticmind pensa al digital workplace anche di Shimano Spain

Maticmind, azienda specializzata nel settore ICT, ha annunciato un ampliamento della sua collaborazione con Shimano Italia, storica multinazionale nata in Giappone che produce componenti per bici e pesca.

La partnership nata nel 2020, quando Shimano Italia ha inaugurato i suoi nuovi locali a Milano con l’intento di realizzare un modello di ufficio sostenibile, a portata di dipendenti, basato su postazioni flessibili e archivi dematerializzati per promuovere buone pratiche per un corretto work-life balance, si estenderà ora anche oltre i confini nazionali.

Le soluzioni di hybrid work e digital workplace già implementate con successo presso Shimano Italia che, grazie alla piattaforma Cisco Webex, è riuscita a dotarsi di un nuovo strumento di comunicazione, in grado di avvicinare tutte le persone dell’azienda, siano esse in presenza o in smart working, ora saranno adottate anche in Spagna, da Shimano Spain.

Un processo in linea con la volontà di espansione del gruppo Maticmind, che da diversi mesi studia e sviluppa nuove proposte da applicare non solo su scala nazionale.

Maticmind e Shimano: partnership vincente che si espande all’estero

Quella tra Maticmind guidata da Carmine Saladino in qualità di Presidente (in foto) e Shimano rappresenta, dunque, una partnership vincente, che si espande all’estero, e che le due realtà hanno voluto celebrare con la realizzazione di un video, incentrato sui punti di forza di questa case history: le persone e la sostenibilità. Il video sarà disponibile a breve sui canali social Maticmind come LinkedIn e Youtube, oltre che sul sito dell’azienda.