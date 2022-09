La Now Platform Tokio pensa agli ambienti complessi

ServiceNow ha presentato Tokio, l’ultima release della Now Platform che rende possibile la digital transformation in ambienti sempre più complessi e permette alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro, creare esperienze senza interruzioni, potenziare l’automazione nelle operazioni e accelerare la creazione di valore in maniera positiva per le persone, per il pianeta e per il business.

Secondo la IDC CEO Survey del 2022, il 95% dei CEO ammette la necessità di adottare una strategia digital-first e la maggior parte delle organizzazioni ha un piano di esecuzione. La logica di questo focus è chiara, le aziende digitali offrono una crescita dei ricavi doppia rispetto alle aziende non digitali, secondo Valoir Research[2]. Le nuove soluzioni per l’automazione di workflow completamente integrate e digitalizzate aumentano la potenza della Now Platform e creano esperienze senza interruzioni, generando continuamente valore, accelerando l’innovazione su larga scala e consentendo alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da CJ Desai, Chief Operating Officer di ServiceNow: «Tokyo offre alle aziende esattamente ciò di cui hanno bisogno in questo momento: nuove soluzioni che generano valore immediato, facili da implementare e utilizzare e che aiutano a fare di più con meno. Non è il momento di sperimentare. Una piattaforma digitale è l’unico modo per creare esperienze straordinarie, creare nuovo valore per il business e accelerare la trasformazione in modo che le organizzazioni possano concentrarsi sulla crescita nel mondo digital-first».

Now Platform Tokio accellera il valore

In uno scenario complesso di conformità e gestione del rischio, le aziende chiedono soluzioni che le rendano più agili e resilienti. Grazie alle nuove funzionalità ServiceNow abilita un maggior valore dagli investimenti tecnologici per CFO, COO e team di sostenibilità, semplificando le supply chain, automatizzando la gestione degli asset e fornendo dati di sostenibilità verificabili e di livello per gli investitori.

Enterprise Asset Management (EAM) automatizza l’intero ciclo di vita degli asset aziendali fisici, dalla pianificazione delle attività al pensionamento dei dipendenti, in settori come la sanità, i servizi finanziari, la vendita al dettaglio, la produzione e il settore pubblico. La soluzione aiuta a ridurre i costi, attenua i rischi e migliora la pianificazione strategica con visibilità sull’intero patrimonio aziendale. Inoltre, ottimizza i livelli di inventario per l’azienda e gestisce i magazzini in modo efficiente per sfruttare al meglio le risorse esistenti e massimizzarle.

Aumentare il coinvolgimento e la produttività

Ora più che mai, la fidelizzazione dei dipendenti è fondamentale. I dipendenti coinvolti, produttivi e responsabilizzati contribuiscono notevolmente al successo dei clienti e dell’azienda. La release Tokyo aiuta le organizzazioni a dare la priorità alla loro risorsa più preziosa, le persone, con nuovi strumenti che promuovono lo sviluppo e la fidelizzazione dei talenti e quindi vanno a vantaggio dell’azienda in generale.

Manager Hub affronta le maggiori paure dei manager, come il burnout e l’intensificarsi della pressione per mantenere i dipendenti felici e coinvolti all’interno dei team. Disponibile tramite desktop e dispositivi mobili di Employee Center, Manager Hub offre ai manager un unico punto per stabilire e rivedere i percorsi dei dipendenti e rispondere alle richieste fornendo al contempo risorse e formazione personalizzate per aiutare i manager a crescere come leader.

Intelligenza potenziata e fiducia per le operazioni e la sicurezza

Gartner prevede che la spesa per infrastrutture software nei segmenti contenenti PaaS, gestione cloud e sicurezza aumenterà con tassi a due cifre, raggiungendo una spesa combinata di oltre $120 miliardi entro il 2026. Allo stesso tempo, la protezione dei dati e delle applicazioni mission-critical è diventata più complessa, in un panorama di minacce sempre più sofisticato. ServiceNow alza il livello della sicurezza e dell’intelligence dei dati con nuove funzionalità che rafforzano le implementazioni di sicurezza nell’intera organizzazione.

ServiceNow Vault protegge le applicazioni ServiceNow critiche per l’azienda utilizzando una serie di controlli di sicurezza e privacy della piattaforma premium. Utilizzando una gestione flessibile delle chiavi e la data classification per favorire l’anonimizzazione dei dati, Vault consente alle organizzazioni di proteggere i dati riservati e sensibili e aumentare la conformità normativa attraverso la crittografia della piattaforma nativa. Vault consente inoltre alle organizzazioni di rafforzare la propria postura di sicurezza della piattaforma semplificando la gestione e la protezione delle credenziali, oltre a convalidare l’autenticità e l’integrità del codice distribuito al server MID garantendo l’assenza di attività dannose. Infine, Vault consente alle organizzazioni di esportare il proprio sistema ServiceNow e i registri delle applicazioni su larga scala e quasi in tempo reale, come servizio

Organizzazioni come Blackhawk Network, DNB Bank, First Solar, Fruit of the Loom, Orange Business Services e University of California Irvine stanno già sfruttando i vantaggi della piattaforma ServiceNow.