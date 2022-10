Oracle NetSuite aiuta le aziende a funzionare meglio e a sostenere la crescita

Oracle NetSuite ha annunciato una serie di innovazioni di prodotto che aiutano le organizzazioni a operare in modo più efficiente e ad aumentare i profitti.

Le ultime innovazioni presentate includono una soluzione di automazione AP (account payable) in grado di aumentare l’accuratezza e la velocità di elaborazione delle fatture e di pagamento; una nuova soluzione CPQ (configure, price, quote) che aiuta ad accelerare e semplificare il processo di vendita; una nuova soluzione di workforce management in grado di semplificare la pianificazione, il tracciamento ore e i calcoli dei salari e una nuova soluzione di spedizione che aumenta l’efficienza delle operazioni di magazzino.

Inoltre, NetSuite ha introdotto nuove funzionalità di automazione e analytics. Queste soluzioni possono fornire alle organizzazioni più informazioni e capacità di controllo, per aumentare la produttività e la redditività; tutto grazie a migliori funzionalità per i processi finanziari, per la gestione dell’inventario, la produzione, il project management disponibili ora nell’offerta NetSuite.

“In un’economia in fase transizione, le aziende possono rivolgersi alla certezza dei dati per trovare nuovi percorsi di redditività e crescita“, ha dichiarato Evan Goldberg, founder ed EVP di Oracle NetSuite. “I nuovi aggiornamenti – che riguardano tutto ciò che va dalla gestione finanziaria alle risorse umane e ai processi di vendita – sono progettati proprio per questo; continuiamo ad ampliare le funzionalità di NetSuite per aiutare i nostri clienti”.

NetSuite ha introdotto nuove soluzioni per affrontare il lungo e laborioso processo di accounts payable (AP), per aumentare le vendite, per offrire un’esperienza di acquisto impeccabile ai clienti, per migliorare l’efficienza delle operazioni magazzino e per gestire con flessibilità il personale in funzione dei cambiamenti nelle esigenze aziendali.

NetSuite AP Automation è una soluzione che aiuta i clienti a migliorare l’efficienza semplificando e velocizzando l’elaborazione delle fatture e il pagamento dei fornitori da NetSuite. Per ulteriori informazioni su NetSuite AP Automation è qui disponibile un comunicato stampa dedicato.

NetSuite CPQ è una soluzione che aiuta i clienti a consentire ai team di vendita di eseguire il processo di configure, price, quite (CPQ) di prodotti complessi in modo rapido e con la massima precisione, direttamente in NetSuite.

NetSuite Ship Central è una soluzione che aiuta i clienti a ottimizzare le operazioni di evasione ordini, a eliminare i processi manuali e a accelerare le consegne supportando i dipendenti che lavorano in magazzino con funzionalità per gestire le operazioni imballaggio e spedizione via dispositivi mobili o su un totem digitale.

NetSuite SuitePeople Workforce Management aiuta le organizzazioni a bilanciare costi di manodopera e redditività. Questa soluzione migliora il coinvolgimento dei dipendenti semplificando e automatizzando le attività di routine, come la pianificazione dei turni, il tracciamento ore dei dipendenti e il calcolo dei salari. Può fornire suggerimenti dedicati per ottimizzare la pianificazione del personale in modo da aiutare a raggiungere gli obiettivi aziendali. NetSuite Analytics Warehouse: le innovazioni introdotte in questa soluzione consentono ai clienti di semplificare la gestione dei dati, ottenere più velocemente insight, avere una più ampia capacità di integrazione con dati di terze parti e contenuti di settore. NetSuite Analytics Warehouse è inoltre ora disponibile per i clienti in Australia e nel Regno Unito.

Grazie alle nuove funzionalità di automazione e analytics introdotte nell’offerta NetSuite le organizzazioni possono migliorare l’efficienza e la redditività, consolidando i dati, automatizzando le attività, migliorando la gestione dell’inventario, semplificando i flussi di lavoro e l’esecuzione dei programmi di sconto e promozione commerciale. Di seguito le novità introdotte.