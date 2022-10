Capgemini nel programma “Ambizione Italia” di Microsoft

Capgemini ha annunciato il suo ingresso all’interno del programma “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”. Lanciata da Microsoft a marzo 2022, l’iniziativa si propone di promuovere in modo sempre più capillare l’innovazione sul territorio italiano offrendo alle imprese i vantaggi della tecnologia Microsoft insieme all’expertise dell’ecosistema di partner dell’azienda, già in prima linea nello sviluppo della regione Data Center italiana di Microsoft.

Capgemini metterà a disposizione un’offerta di soluzioni business e servizi sulla piattaforma Cloud Microsoft per le imprese italiane che operano in alcuni settori strategici, tra cui il mondo finanziario, manifatturiero e retail aiutandole ad avviare progetti d’innovazione. La collaborazione fa leva sulla prossima regione Data Center italiana di Microsoft per garantire non solo accesso ai servizi cloud innovativi, ma anche grande attenzione ai temi di data sovereignty, sostenibilità, cybersecurity e compliance.

Nell’ambito della rafforzata partnership, le due aziende si focalizzeranno su alcuni scenari chiave nei processi di digitalizzazione delle organizzazioni, unendo le piattaforme cloud Microsoft con le soluzioni, servizi e competenze di Capgemini.

In particolare, gli scenari individuati sono:

la modernizzazione e trasformazione dei sistemi core delle aziende del settore finanziario;

l’automazione dei processi produttivi e distributivi per le organizzazioni del comparto manifatturiero, automotive e retail;

l’evoluzione della customer experience a partire dalla valorizzazione dei dati aziendali.

Grazie alla sinergia e all’applicazione delle piattaforme e soluzioni tecnologiche di Microsoft con le competenze specifiche di Capgemini declinate nei diversi settori, nonché ai team multidisciplinari dedicati, le due aziende collaboreranno per aiutare le aziende italiane a sfruttare il potenziale della tecnologia e del digitale supportate da strumenti cloud-first e di Intelligenza Artificiale, guidando efficacemente il processo di trasformazione digitale anche in ottica di sostenibilità.

Non solo soluzioni tecnologiche ma anche competenze: la partnership prevede anche l’avvio di un piano congiunto di formazione e risorse dedicate per le aziende, volto a promuovere la diffusione di una cultura digitale all’interno delle organizzazioni per consentire loro di cogliere tutti i vantaggi della digitalizzazione per rispondere alle sfide globali e supportare la crescita.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia: «La Cloud Region Partner Alliance è un programma strategico perché ci permette, grazie al contributo fondamentale dei nostri partner, di guidare le imprese italiane – pubbliche e private – nel percorso di transizione digitale, semplificando l’accesso a servizi cloud locali e sicuri e accelerando scenari d’innovazione e di crescita. Siamo molto felici dell’ingresso di Capgemini nel progetto, una partnership già consolidata a supporto della competitività del tessuto economico del Paese».

Come concluso da Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini in Italia: «L’adesione di Capgemini alla Cloud Region Partner Alliance di Microsoft rappresenta un ulteriore rafforzamento della partnership strategica fra Capgemini e Microsoft sul mercato italiano. Attraverso le nostre competenze nei settori chiave del tessuto economico italiano, Capgemini offre soluzioni verticali alle aziende enterprise, consentendo loro di sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme cloud Microsoft per affrontare in modo innovativo le crescenti sfide del business».