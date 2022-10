Easy Solution sceglie N-able EDR per la sicurezza degli endpoint dei propri clienti

Easy Solution, provider di servizi gestiti dedicato alle PMI ha scelto N-able, azienda software globale che consente ai provider di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti servizi di sicurezza, backup, monitoraggio e gestione da remoto per sostituire i tradizionali antivirus con funzionalità EDR, per migliorare la protezione degli endpoint e la gestione della sicurezza degli endpoint dei clienti in modo più efficiente.

Easy Solution offre un’ampia gamma di servizi IT, tra cui protezione degli endpoint e ripristino dei dati, un servizio di consulenza a 360 gradi, oltre che progettazione e sviluppo di soluzioni personalizzate che rispondono alle diverse esigenze relative alle operazioni IT dei propri clienti. Il suo obiettivo è garantire la protezione migliore della categoria per i dati e le risorse IT dei clienti e proteggere il costante uso di informazioni.

Con l’evoluzione del panorama di sicurezza informatica, Easy Solution ha sentito la necessità di soluzioni più proattive in grado di proteggere dalle più recenti minacce informatiche note e sconosciute. Le soluzioni EDR offrono questo tipo di protezione, oltre alle funzionalità di rollback che ripristinano lo stato precedente all’attacco per dispositivi e file, in caso di potenziali attacchi ransomware.

“Le soluzioni EDR sono il futuro della gestione della sicurezza e la rendono più efficiente per noi e i nostri clienti”. Ha dichiarato Jean-Philippe Rollandoz, responsabile tecnico di Easy Solution.

Per questo motivo Easy Solution ha recentemente aggiunto N-able Endpoint Detection and Response (EDR) al portafoglio di prodotti di sicurezza.

La maggiore sfida per l’azienda è stata quella di dover dimostrare ai propri clienti che le soluzioni EDR sono più efficienti dell’antivirus tradizionale. Molte aziende ritengono ancora che un antivirus tradizionale possa essere sufficiente, nonostante la continua evoluzione del panorama delle minacce.

Per affrontare questa sfida, Easy Solution, in qualità di partner di N-able dal 2015, ha sfruttato appieno le risorse che N-able mette a disposizione degli MSP partner per supportarne la crescita. Come ad esempio N-able MarketBuilder. La piattaforma fornisce risorse pronte all’uso per gli MSP, tra cui campagne di marketing che offrono diverse tattiche e una serie di contenuti finalizzati a posizionare, promuovere e vendere i servizi, a prescindere dal livello di esperienza. Le risorse EDR incluse nelle campagne di marketing sono disponibili in varie lingue, tra cui l’italiano, il che si è rivelato utile per Easy Solution.

Inoltre, il supporto e la formazione costanti ricevuti dal team di N-able in Italia hanno aiutato l’azienda ad affrontare il passaggio con facilità.

Easy Solution ha già esteso la soluzione di rilevamento e risposta per gli endpoint al 75% dei suoi clienti e si prepara nel completare la migrazione per i clienti rimanenti. Prevede inoltre di espandere ulteriormente la propria attività in altre aree geografiche, con N-able al proprio fianco durante questo percorso.