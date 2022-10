Zscaler acquisisce ShiftRight

Zscaler ha completato l’acquisizione di ShiftRight, specialista nell’automazione dei workflow di sicurezza a ciclo continuo. La tecnologia di automazione dei flussi di lavoro di ShiftRight è attualmente integrata nella piattaforma di sicurezza cloud Zscaler Zero Trust Exchange™ per automatizzare la gestione della sicurezza e affrontare il crescente numero di rischi e incidenti che le aziende si trovano a dover gestire. Questa integrazione fornirà una soluzione semplice e all’avanguardia per ridurre in modo significativo i tempi di risoluzione degli incidenti.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a tutto il team di ShiftRight nella famiglia Zscaler”, ha dichiarato Jay Chaudhry, CEO, presidente e fondatore di Zscaler. “Nel corso della nostra preesistente partnership tecnologica, abbiamo potuto constatare i notevoli benefici della loro tecnologia e la decisione di acquisire ShiftRight è stato quindi il passo successivo più logico. Ora con ShiftRight, estenderemo il valore della piattaforma Zscaler, semplificando le operazioni IT e di sicurezza attraverso l’automazione dei workflow di sicurezza. L’integrazione della tecnologia di ShiftRight nella piattaforma cloud di Zscaler aiuterà i clienti a stabilire chiare linee di responsabilità e a fornire visibilità in tempo reale per la gestione del loro livello di sicurezza“.

I team della sicurezza sono tenuti a rispondere, ma non sono direttamente responsabili, di molte azioni relative alla sicurezza. Questo scollamento è diventato una fonte di controversie all’interno delle aziende, dato che il panorama della sicurezza è diventato affollato, frammentato e complesso. In pratica, la responsabilità della cybersecurity è distribuita tra più team all’interno della stessa azienda. I team della sicurezza sono costretti a lavorare con più gruppi distinti per mantenere gli utenti e i dati adeguatamente protetti. L’attuale modello di lavoro è un mosaico inefficace di procedure soggette a errori e intrecciati con sistemi eterogenei, in cui le questioni di sicurezza critiche passano inosservate.

“ShiftRight si adatta in modo naturale a Zscaler Zero Trust Exchange, automatizzando la gestione delle responsabilità per i team di sicurezza“, ha dichiarato Sanjay Kalra, CEO di ShiftRight (ora parte di Zscaler). “Come funzionalità integrata nella piattaforma di Zscaler, la tecnologia di ShiftRight rafforzerà l’offerta di Zscaler e trasformerà la sicurezza in una soluzione collaborativa per i team interni per consentire loro di affrontare le numerose sfide di sicurezza, come la remediation, l’implementazione, la conformità e gli aggiornamenti“.

La transazione è stata chiusa nel quarto trimestre fiscale di Zscaler conclusosi il 31 luglio 2022. I termini della transazione non sono stati resi noti.