Crédit Agricole Group sceglie Red Hat per la sua infrastruttura

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) ha adottato la Red Hat Ansible Automation Platform con l’obiettivo di supportare il cambiamento culturale interno all’organizzazione conseguente al passaggio a una strategia incentrata sull’automazione e di migliorare l’efficienza operativa dei team DevOps. In stretta collaborazione con Red Hat, CA-GIP ha automatizzato le operation relative all’infrastruttura, adottando l’automazione su scala su decine di migliaia di server e riuscendo ad ottenere un ritorno sull’investimento (ROI) già in un solo anno.

Il Gruppo Crédit Agricole è la più grande istituzione finanziaria cooperativa e la decima banca al mondo. La banca ha istituito CA-GIP nel 2019 per gestire l’infrastruttura IT e le operazioni tecnologiche e di servizio per assicurazioni, corporate banking e investment banking.

Per essere al passo con la crescente domanda di servizi finanziari digitali, la banca ha deciso di passare dalla versione comunitaria di Ansible a una tecnologia di livello enterprise che consente di ridurre il tempo impiegato in attività ripetitive di gestione dell’infrastruttura e i rischi connessi all’errore umano. CA-GIP era alla ricerca di una soluzione efficiente ed economica, in grado di gestire numerosi casi d’uso, attuali e futuri, integrandosi al contempo con lo stack tecnologico esistente composto da Red Hat Satellite, Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift.

CA-GIP ha quindi optato per Red Hat Ansible Automation Platform per gestire provisioning, configurazione e patching dell’infrastruttura. CA-GIP e Red Hat hanno implementato Ansible Automation Platform per automatizzare i processi su 20.000 server Linux, con l’intenzione di estendere la piattaforma ad altri 45.000 server nel corso del 2022. Inoltre, Red Hat Consulting ha supportato il personale tecnico di CA-GIP nello sviluppo delle competenze di automazione necessarie per adottare Ansible Automation Platform in tutta l’organizzazione aziendale.

CA-GIP ha implementato una soluzione di automazione coerente e stabile semplificando l’adozione delle funzionalità di automazione per tutti i team DevOps. La transizione dalla versione community di Ansible ad Ansible Automation Platform, pienamente supportata, consente a Crédit Agricole di utilizzare l’automazione per liberare risorse da dedicare alla risoluzione strategica di sfide aziendali attuali e future.

“Siamo lieti che CA-GIP abbia rinnovato la sua fiducia in noi adottando Red Hat Ansible Automation Platform, una scelta che ci spinge a rafforzare ancora di più la nostra collaborazione supportando i team DevOps attraverso un’esperienza semplificata che consente di ridurre tempi e costi”, ha dichiarato Jean-Christophe Morisseau, direttore generale di Red Hat Francia. “CA-GIP può ora utilizzare un approccio basato sull’automazione per le operazioni infrastrutturali e aumentare l’efficienza operativa a livello aziendale.”

Pierre-François Liozon, responsabile del team Unix, Crédit Agricole Group Infrastructure Platform ha aggiunto: “Ci siamo resi conto di aver bisogno di una tecnologia aziendale in grado di supportare un cambiamento culturale verso un approccio incentrato sull’automazione per i nostri team DevOps. Oltre a costi più bassi e a una migliore riutilizzabilità, avevamo bisogno di una soluzione vendor-agnostic. Red Hat ci ha aiutato a tracciare un percorso per raggiungere il nostro obiettivo di fornire un’esperienza senza soluzione di continuità a tutti i team DevOps di CA-GIP attraverso un’unica soluzione tecnica”.