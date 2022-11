Tierre Group affida la sua espansione a SAP Business One

Nel 1998 è nata Tierre Group, una delle realtà̀ di riferimento per la raccorderia nel settore dell’automazione pneumatica, del food & beverage e delle telecomunicazioni. Oggi l’azienda conta circa 60 dipendenti, di cui circa 15 inseriti nell’ultimo anno, e un fatturato che nel 2022 supererà i 32 milioni di euro, di cui quasi i due terzi generato all’estero. Il gruppo vanta 5 linee di prodotto suddivise tra raccordi per l’automazione pneumatica, la fluidica a passaggio acqua, le fibre ottiche (FTTH), il settore oil & gas e, infine, per gli impianti ad aria compressa.

Nel 2015, Tierre Group ha deciso di creare una produzione tutta italiana realizzando un nuovo stabilimento produttivo a Castegnato, in provincia di Brescia, con attualmente 15 dipendenti, 8 linee di produzione e 5 linee di assemblaggio completamente robotizzate in un’ottica di Industry 4.0.

Dalla modernizzazione degli impianti alla modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche

Questi cambiamenti e sviluppi del business hanno portato Tierre Group a dover operare con strumenti sempre più innovativi, un controllo di gestione ben definito, piani economico-finanziario triennali e report mensili, che hanno messo in luce i limiti del sistema gestionale presente in azienda. Benché realizzato ad hoc, infatti, il vecchio ERP si presentava poco scalabile e poco flessibile per sostenere la crescita industriale dell’organizzazione.

Come spiegato in una nota alla stampa da Marco Regis, CEO di Tierre Group: «Due sono le necessità che hanno portato alla scelta di SAP Business One, la prima è legata all’eventuale cambio dell’entità professionale esterna delegata a seguire il nostro sistema gestionale e che comportava un fattore di risk management elevato; la seconda è relativa all’evoluzione importante che stiamo affrontando che richiede una soluzione gestionale in grado di accompagnarci nel nostro percorso di crescita e di estensione a livello internazionale. Importante poi nella scelta di SAP è stato il partner tecnologico Real-Time con cui abbiamo ridefinito tutti i nostri processi interni, aspetto che ci ha offerto una grossa opportunità di revisione e miglioramento del modello organizzativo».

Tra gli altri benefici che SAP Business One ha offerto a Tierre Group sicuramente emergono la rigorosità e l’affidabilità del sistema gestionale e l’automatizzazione dei processi e delle attività per garantire maggiore qualità al lavoro dei dipendenti perché, come sottolineato ancora da Regis: «è importante creare le condizioni che permettono alle persone di esprimere al meglio il loro potenziale, eliminando tutte quelle attività ripetitive prive di valore aggiunto».

Inoltre, come aggiunto da Adriano Ceccherini, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia e Grecia: «Tierre Group è molto cambiata come realtà industriale nel corso del tempo, da piccola impresa si è trasformata rapidamente in una media azienda, sviluppo che è stato accompagnato anche da una maggiore complessità. SAP Business One è entrato nell’organizzazione al momento giusto, e aiuterà il Gruppo nella nuova governance semplificando i processi e supportandone crescita e internazionalizzazione».

Infine, secondo Roberto Marini, CEO Real-Time: «Abbiamo conosciuto Tierre Group in questo momento di espansione e raccolto la sfida per accompagnarla nel percorso di transizione, per sostenerne la crescita e la trasformazione grazie a SAP Business One e alla passione, la professionalità, la competenza che da sempre contraddistinguono i suoi consulenti. Insieme raggiungeremo i risultati attesi che sono anche finalizzati al miglioramento della qualità della vita professionale e alla valorizzazione del lavoro di tutte le persone coinvolte».