Affinity Petcare alimenta i dati nel cloud e punta sugli Advanced Analytics

Innovazione e qualità sono due pilastri della strategia di crescita di Affinity Petcare, azienda specializzata in alimentazione animale che, da oltre 50 anni, si impegna per garantire il benessere dei pet e delle persone che se ne prendono cura. Nella ricerca di un miglioramento continuo, l’azienda ha collaborato con SDG Group e SAP per consolidare la gestione e l’accesso ai dati in un’architettura unificata, oltre ad applicare analitycs avanzati basati sull’intelligenza artificiale per migliorare il processo decisionale.

Costruire relazioni di fiducia basate sulle informazioni

Affinity Petcare ha una forza lavoro di oltre 1.100 professionisti (distribuiti tra le aree centrali e i quattro stabilimenti) la cui missione è, in ultima analisi, creare relazioni di fiducia con i proprietari di animali domestici. A tal fine, l’azienda aveva bisogno di prendere decisioni basate sui dati in modo agile e di disporre di previsioni che facilitassero la gestione e il processo decisionale a medio e lungo termine.

Per rispondere a queste esigenze, SDG Group ha delineato una strategia ad hoc per eliminare i silos e facilitare l’integrazione dei dati e degli analytics avanzati nello stesso luogo, con la creazione di una nuova piattaforma dati basata su SAP Data Warehouse Cloud, che da un lato combina capacità analitiche, di elaborazione e di Intelligenza Artificiale e, dall’altro, beneficia dei vantaggi del cloud in termini di capacità di elaborazione, scalabilità e sicurezza.

Qualsiasi utente abilitato Affinity Petcare può ora analizzare rapidamente i dati disponibili ed estrarre informazioni in tempo reale. In questo modo, l’azienda fornisce ai dipendenti uno strumento potente e agile, nel rispetto delle normative sulla sicurezza informatica e sulla privacy, rafforzando le capacità della propria forza lavoro. “Ora possiamo accedere ai dati in tempo reale, senza attese e senza oneri. Prima avevamo dati di periodi precedenti, mentre ora sappiamo cosa sta accadendo in questo preciso momento e, grazie alla predittività, possiamo anche prevedere cosa accadrà”, afferma Ricardo Vallejo Pincherli, Finance IT & BI Manager di Affinity Petcare.

Self-service per alimentare il processo decisionale

Una solida piattaforma di dati offre maggiore autonomia agli utenti che, in un modello self-service, utilizzano autonomamente le informazioni disponibili. Tanto che, grazie all’utilizzo delle informazioni, Affinity Petcare sta già registrando un sensibile impatto del progetto sull’azienda. Il reparto Risorse Umane, ad esempio, esegue tutti i processi di pianificazione degli stipendi utilizzando strumenti di BI, abbandonando così i laboriosi file Excel, mentre il reparto Logistica è già in grado di analizzare i dati sulle scorte di magazzino in tempo reale. In entrambi i reparti, il carico di lavoro si è ridotto in modo significativo, riducendo il costo del lavoro da mesi a settimane.

Consapevole che l’accelerazione dell’analisi dei dati sarà alla base di tutte le aree della sua attività, Affinity Petcare continua a portare avanti la sua trasformazione digitale per gestire processi integrati, prendere decisioni informate, automatizzare i processi e offrire le esperienze migliori ai propri clienti.