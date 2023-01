La customer experience si misura con Insight as a Services

Si chiama IaaS, acronimo di Insight as a Services, il servizio di monitoraggio e analisi della customer experience frutto della sinergia tra Contentsquare, azienda specializzata in digital experience analytics, e Atoms, team di esperti in experience design di Retex, società internazionale attiva nella promozione e accelerazione di connessioni multidimensionali con i consumatori finalizzate alla transizione delle imprese verso un nuovo significato di retail.

Così come descritto dai suoi ideatori, Insight as a Services è il primo servizio in Italia a integrare analisi qualitativa e quantitativa dei dati per migliorare le strategie di business di brand e aziende.

In questo modo, diventa possibile rimanere sempre attraenti per il consumatore e competitivi sul proprio mercato di riferimento intercettando e interpretando i comportamenti delle persone durante lo shopping online, sempre tenendo in considerazione che la velocità con cui queste abitudini si modificano influenza le scelte di acquisto e l’interesse stesso degli utenti.

Prodotto inedito per il mercato italiano, IaaS è in grado di elaborare metriche utili per la gestione e il miglioramento della customer experience dei brand, aumentando il coinvolgimento dei clienti, il tasso di conversione e i ricavi attraverso lo studio del comportamento digitale degli utenti.

L’approccio Insight as a Services è applicabile a diversi settori, dal Fashion&Luxury alla GDO, dal Fintech al Retail. Non solo. Grazie al suo potenziale tecnologico e innovativo, il servizio è in grado di migliorare anche l’esperienza online degli utenti di istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabiana Alcaino, Chief Digital & Data Business Unit di Retex: «Siamo entusiasti di poter proporre IaaS in Italia insieme a Contentsquare. I dati sulle performance dei siti e-commerce evidenziano margini significativi di miglioramento che vanno oltre il customer journey e gli obiettivi di ricavo immediati. E, dal momento che il commercio elettronico è uno dei principali touchpoint con il consumatore, l’analisi e la correzione di quanto succede dopo l’accesso al sito è qualcosa di cui beneficia ogni aspetto del rapporto con il mercato».

Lo scopo è quello di capitalizzare al meglio la navigazione utilizzando il servizio di Tool&Consulting, che mette a disposizione in un’unica soluzione monitoraggio, raccolta dati e analisi della customer experience, dalla struttura interna della pagina web passando per ogni punto di contatto e interazione all’interno del sito stesso, seguendo l’approccio data driven, ovvero integrando analisi qualitativa e quantitativa dei dati raccolti.

Come concluso da Alfonso Caroli, Partner Sales Manager Southern Europe di Contentsquare: «Per i brand la customer experience è un capitolo di spesa che va oltre la semplice vendita in sé. Ciò che accade sul sito di e-commerce condiziona l’andamento complessivo del customer journey e della popolarità del marchio. Con il lancio del servizio IaaS in Italia, ci rivolgiamo a un mercato che, seppur in ritardo rispetto ad altri paesi europei, viaggia con ritmi di crescita sostenuti. Questo è il momento giusto per offrire un’esperienza digitale che facilita a brand e aziende il raggiungimento degli obiettivi di business».

Retex – grazie alle competenze di Atoms – e Contentsquare uniscono così le rispettive abilità e capacità tecnologiche per rendere l’esperienza online più fluida e incentrata sulle esigenze di aziende e utenti.