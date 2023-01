Vertiv ha supportato MEEZA per la realizzazione di due nuovi data center in Qatar

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha supportato MEEZA – un importante provider di servizi e soluzioni IT end-to-end gestite che intende migliorare la qualità della vita dei cittadini del Qatar – nella progettazione, realizzazione e installazione di due nuovi data center in Qatar. La scelta di Vertiv come partner di MEEZA è legata alle forti competenze dell’azienda nel proporre soluzioni di data center end-to-end che rispettano le più rigorose normative del settore.

Negli scorsi 14 anni, MEEZA, il principale provider di servizi per data center del Qatar, ha erogato un’ampia gamma di servizi e soluzioni IT gestite, in aggiunta a quelli in ambito cloud e cybersecurity. Secondo il report DataReportal Digital 2021, nel gennaio 2021 in Qatar c’erano 4,67 milioni di connessioni mobili e 2,88 milioni di utenti internet. Il contesto digitale del Paese si sta rapidamente trasformando e, al fine di continuare a promuovere il progresso digitale e confermarsi un partner di riferimento per gli hyperscaler internazionali, MEEZA aveva bisogno di un considerevole incremento della potenza di calcolo, da implementare in tempi brevi. Per conseguire questo risultato, Vertiv ha supportato MEEZA nella fornitura di 4,9 MW di capacità di data center in soli 14 mesi dalla progettazione all’installazione, invece dei 22 mesi o più necessari per ottenere una simile capacità con una soluzione tradizionale.

I nuovi data center M-VAULT di MEEZA, che offrono servizi cloud a clienti in Qatar, nell’intera regione e nel resto del mondo, sono stati realizzati utilizzando le Integrated Modular Solutions (IMS) di Vertiv™, che hanno consentito di installare in modo semplice le infrastrutture in un lasso di tempo decisamente inferiore a quello necessario per la progettazione di un data center tradizionale, grazie alla loro specificità pre-ingegnerizzata e prefabbricata. Nell’arco di 14 mesi, Vertiv ha fornito tre strutture composte da 100 moduli prefabbricati completamente attrezzati, con la soluzione che integra le tecnologie Vertiv per l’alimentazione critica, la gestione termica, il monitoraggio e il controllo, ovvero sistemi concepiti per operare in sinergia. Questo tipo di soluzione modulare offre anche flessibilità al business aziendale, in quanto consente a MEEZA di incrementare la scalabilità di pari passo alle esigenze dei clienti.

I nuovi data center sono in perfetta sintonia con i progetti di trasformazione digitale del Qatar, che sta migrando verso un’economia “smart” e sostiene la Qatar National Vision 2030 (QNV 2030), che prevede di affermarsi come società all’avanguardia in grado di sostenere il proprio sviluppo e di fornire un elevato standard di benessere ai propri cittadini entro il 2030.

Le soluzioni Vertiv, leader di mercato, aiutano clienti come MEEZA a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, a prescindere che si parli di componenti integrati in una soluzione modulare. Ad esempio, il gruppo di continuità (UPS) Vertiv Liebert EXL S1 fornisce a MEEZA un’efficienza energetica fino al 99% in modalità Dynamic Online. Grazie alla funzione di gestione intelligente delle connessioni in parallelo, l’UPS è in grado di ottimizzare l’efficienza ai carichi parziali, ottenendo risparmi sui costi grazie alla riduzione al minimo delle perdite di energia. Inoltre, la gestione costante dei servizi IMS di Vertiv per il controllo e la messa a punto delle impostazioni del sistema, consentirà a MEEZA di ottenere vantaggi in termini di efficienza energetica per l’intero ciclo di vita dei dispositivi. Vertiv non solo ha rispettato i vincoli temporali, ma ha anche permesso a MEEZA di usufruire dell’infrastruttura e degli specialisti del settore, comprese le risorse fornite dai partner locali. Lavorare con Vertiv ha permesso avvalersi di esperti tecnici sia in loco che da remoto, con gli ingegneri che hanno lavorato per garantire una progettazione e una realizzazione su misura per le specifiche esigenze aziendali, mentre i tecnici hanno gestito l’installazione e l’integrazione, assicurando un avvio senza problemi e un funzionamento ottimale.

Grazie al supporto della soluzione personalizzata di Vertiv, all’assistenza pre-vendita, ai servizi di installazione e al supporto post-vendita, MEEZA è stata in grado di ottimizzare e accelerare ulteriormente la propria strategia di go-to-market. Il progetto ha portato anche a un aumento dei ricavi e a una riduzione dei rischi di installazione.

Fadi Nasser, Chief Commercial Officer di MEEZA, ha dichiarato: “Ci impegniamo costantemente nell’offrire soluzioni e servizi IT efficienti dal punto di vista dei costi per aiutare i clienti a concentrarsi sul loro core business e a sostenerli negli obiettivi di crescita. La collaborazione con un leader globale come Vertiv ci permette di fare un ulteriore passo avanti verso il nostro obiettivo, in quanto portiamo il meglio di entrambe le aziende al vertice del mercato del Qatar”. Nel Medio Oriente si stanno verificando imponenti espansioni commerciali, quindi il nostro modello di business si propone di fornire soluzioni ottimali, a costi contenuti, altamente efficienti e sostenibili, facili da scalare, se e quando necessario. Siamo stati in grado di incrementare la nostra attività e di diventare il provider preferito per i servizi Internet su larga scala, per i principali operatori di telecomunicazioni, per gli ISP, per gli enti governativi, per le grandi imprese e per gli istituti scolastici in tutta la regione e siamo ottimisti sul fatto che, con il rilascio dell’ultimo M-VAULT, il processo di accelerazione digitale nel Paese salirà ancora”.

Pierre Havenga, managing director di Vertiv in Medio Oriente e Africa, ha affermato: “Vertiv è sempre stata all’avanguardia nella trasformazione digitale, sostenendo in modo innovativo gli obiettivi dei clienti e siamo entusiasti di aver realizzato un nuovo progetto per MEEZA in qualità di partner e vendor a lungo termine. I prossimi anni ridisegneranno il panorama digitale del Qatar e noi non potremmo essere più entusiasti di aver partecipato, insieme, a questo progetto di trasformazione. Il nostro portfolio di soluzioni e servizi per le infrastrutture di alimentazione, il raffreddamento e le tecnologie IT, che si estende dal cloud all’edge della rete, supporterà ampiamente MEEZA nella sua vision di rivoluzionare digitalmente il Qatar e di collocarlo sulla scena mondiale”.

I prossimi obiettivi di MEEZA sono l’intensificazione delle attività e l’espansione in altri Paesi, nonché la fornitura di servizi e soluzioni IT di qualità a tutte le fasce di cittadini a costi accessibili, migliorando così l’esperienza digitale dell’intera regione.