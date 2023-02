Sendcloud spedisce la freschezza italiana in tutto il mondo

Con Sendcloud le spedizioni internazionali sono al servizio dell’artigianalità e della tradizione Made in Italy. Ne è testimone l’azienda casertana a conduzione familiare Caseificio di Santo, che è ricorsa alla piattaforma internazionale di spedizioni e-commerce per gestire e tracciare efficacemente tutte le proprie spedizioni di prodotti freschi.

In questo modo, Sendcloud ha consentito al Caseificio di Santo di risparmiare l’85% del tempo prima necessario alla preparazione degli ordini e incrementare la soddisfazione dei propri clienti internazionali.

Risposta vincente alle sfide per la gestione ottimale del trasporto

Dal 2011, Caseificio di Santo è sinonimo di filiera corta e altissima qualità. Il caseificio della famiglia Di Santo, in provincia di Caserta, trasforma esclusivamente il latte proveniente dalle bufale del proprio allevamento, fornendo prodotti con caratteristiche nutrizionali eccezionali. La sua mozzarella più famosa, la Figliata Di Santo®, ha ottenuto il marchio registrato nel 2018, ed il brevetto nel 2020. Da allora, sono iniziate anche le vendite e le spedizioni online in Italia e all’estero, e, con loro, anche le sfide per la gestione ottimale del trasporto e delle richieste dei clienti: spedire in tutto il mondo senza perdere l’artigianalità e la freschezza dei prodotti era la priorità per questo business altamente tradizionale.

Con Sendcloud servizi efficienti e approccio multi-corriere no problem

Sendcloud ha permesso all’azienda di svincolarsi dagli oneri del processo di spedizione autonoma: se inizialmente tutte le bolle di accompagnamento venivano scritte a mano, con un impiego oneroso di tempo e una possibilità di errore enorme, adesso grazie al servizio Pack&Go di Sendcloud, le bolle vengono evase in 10 minuti e consegnate al corriere più adatto: grazie ad un approccio multi-corriere, la piattaforma gestisce in modo centralizzato tutti i corriere per affidare la spedizione nel minor tempo possibile ed alle migliori condizioni. La spesa per il software non è altro che un grande risparmio grazie a tariffe di spedizione prenegoziate scalabili e convenienti con i corrieri sia locali e internazionali. Caseificio di Santo ha detto addio anche una grande quantità di chat dirette con i clienti, optando invece per il servizio Track&Trace che consente di aggiornarli in tempo reale con email e pagine di tracking automatiche e personalizzate.

I risultati ottenuti dalla collaborazione

Con un costo mensile pari a 2 ore lavorative di un impiegato, Sendcloud ha semplificato notevolmente la gestione dei processi di spedizione dell’azienda a conduzione famigliare: disporre di dati su un’unica interfaccia, con accesso immediato e in tempo reale a tutte le informazioni di spedizione, ha permesso di risparmiare l’85% del tempo, Inoltre, la funzione multi-corriere della piattaforma ha consentito di scegliere sempre il corriere più adatto in pochi clic e ridurre significativamente i ritardi. Un bene anche per l’ambiente, con una riduzione dello spreco dei prodotti freschi. Dall’altra parte, si sono ridotte in parallelo anche le richieste dei clienti, che, grazie al tracking puntuale, hanno finalmente avuto modo di visualizzare tempestivamente tutti gli aggiornamenti sul proprio ordine e diventare sempre più fidelizzati.

Come sottolineato da Marco D’Andrea, Consulente marketing di Caseificio di Santo: «Sendcloud ci permette di tenere tutto sotto controllo: il nome del cliente, il paese di spedizione, il corriere e la posizione del pacco, e questo ci aiuta a risparmiare una notevole quantità del tempo e concentrarci sulla tradizione e l’artigianalità della nostra azienda, per continuare a confezionare prodotti italiani di eccellenza».

Come concluso da Francesca Grilli, Customer Success Manager di Sendcloud: «Automatizzare il lavoro creando un flusso logistico efficiente è essenziale per fornire ai clienti esperienze di acquisto soddisfacenti e sempre al passo con le loro esigenze. Questo discorso vale in particolare per i prodotti freschi, che devono essere consegnati nella maniera più veloce possibile per evitare sprechi e perdite economiche. Sendcloud è al fianco delle imprese alimentari per facilitare il processo di consegna a tutti i livelli».